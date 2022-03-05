В аеропорті залишилися речі, які люди не встигли забрати з собою. На самому летовищі – порожні літаки.

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Таким Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не був ще ніколи. Навіть ковід "полишив" його охайним – пустим, але охайним. Російська проказа не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль,

– йдеться в описі до відео

Однак ми неодмінно повернемося до мирного життя. Аеропорт відновить свою роботу.

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