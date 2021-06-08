Что произошло в "Борисполе"
Всех пассажиров самолета, выполнявшего рейс Тбилиси – Киев, эвакуировали. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе аэропорта.
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К нам поступила информация о минировании рейса Тбилиси – Киев. Всех пассажиров эвакуировали, провели обыски самолета, согласно протоколу. Никаких опасных предметов не обнаружили,
– заявили в "Борисполе".
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
На видео с места происшествия видно, что багаж пассажиров выгрузили на взлетной полосе. Чемоданы обнюхала служебная собака. Пассажиров якобы выпускали из самолета по пятеро.
В "Борисполе" обыскали самолет из Тбилиси
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