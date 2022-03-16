Гудзь – участник русско-украинской войны и народный Герой Украины. Он являлся начальником управления контроля безопасности Центрального управления безопасности военной службы ВСУ.

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В Борисполе простились с Валерием Гудзем

Генерал-майор Александр Голоднюк от имени Главнокомандующего ВСУ вручил семье Валерия Гудзя грамоту скорби и уважения в знак глубокой благодарности за жертвенное служение в рядах Вооруженных Сил Украины.

Преклоняюсь перед отвагой, стойкостью и патриотизмом Воина,

– отметил в обращении к семье Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Защитник погиб 12 марта в Луганской области. С 2014 года по 2017 год он был командиром 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и заместителем командира 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

На протяжении 2018 – 2020 годов Гудзь был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила 24 ОМБр имени короля Даниила. После этого он стал слушателем Национального университета обороны имени Ивана Черняховского.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Герой вернулся в 24 бригаду для усиления. Гудзь имел безоговорочный авторитет среди военнослужащих.

В 2016 году защитник получил звание Народный Герой Украины. В церемонии прощания приняли участие родные, близкие, собратья и сестры, друзья и все, кому удалось знать и служить под его командованием.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего Героя. Вечные память и слава защитнику!

Смотрите фото с церемонии прощания с Героем / Фото Генштаба ВСУ