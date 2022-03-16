Гудзь – учасник російсько-української війни та народний Герой України. Він був начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ.

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У Борисполі попрощалися з Валерієм Гудзем

Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені Головнокомандувача ЗСУ вручив родині Валерія Гудзя грамоту скорботи та пошани на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних Сил України.

Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна,

– зазначив у звернені до родини Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Захисник загинув 12 березня на Луганщині. З 2014 року до 2017 року він був командиром 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та заступником командира 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

Упродовж 2018 – 2020 років Гудзь був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила 24 ОМБр імені короля Данила. Після цього він став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Герой повернувся у 24-ту бригаду для підсилення. Гудзь мав беззаперечний авторитет серед військовослужбовців.

У 2016 році захисник отримав звання Народний Герой України. У церемонії прощання взяли участь рідні, близькі, побратими та посестри, друзі та всі, кому пощастило знати та служити під його командуванням.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам загиблого Героя. Вічні пам'ять та слава захиснику!

Дивіться фото з церемонії прощання з Героєм / Фото Генштабу ЗСУ