Гудзь – учасник російсько-української війни та народний Герой України. Він був начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ.
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У Борисполі попрощалися з Валерієм Гудзем
Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені Головнокомандувача ЗСУ вручив родині Валерія Гудзя грамоту скорботи та пошани на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних Сил України.
Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна,
– зазначив у звернені до родини Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
Захисник загинув 12 березня на Луганщині. З 2014 року до 2017 року він був командиром 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та заступником командира 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.
Упродовж 2018 – 2020 років Гудзь був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила 24 ОМБр імені короля Данила. Після цього він став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Герой повернувся у 24-ту бригаду для підсилення. Гудзь мав беззаперечний авторитет серед військовослужбовців.
У 2016 році захисник отримав звання Народний Герой України. У церемонії прощання взяли участь рідні, близькі, побратими та посестри, друзі та всі, кому пощастило знати та служити під його командуванням.
Дивіться фото з церемонії прощання з Героєм / Фото Генштабу ЗСУ