В целом было арестовано почти 5 тысяч единиц. Чтобы не платить налоги, груз переправляли под видом отправлений с личными вещами. Таким образом действовали сразу 2 международные канала.

Читайте также В Киеве объявили подозрение чиновнику: якобы украл из бюджета 2,7 миллиона гривен

Злоумышленники планировали продавать электронные товары через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

Не только Apple

Кроме того, правоохранители нашли еще и партию брендовых ювелирных изделий, а также незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 килограммов табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза,

– сообщает пресс-служба СБУ.