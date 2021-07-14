Загалом було арештовано майже 5 тисяч одиниць. Щоб не платити податки, вантаж переправляли під виглядом відправлень з особистими речами. У такий спосіб діяли одразу 2 міжнародні канали.

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Зловмисники планували продавати електронні товари через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

Не тільки Apple

Крім того, правоохоронці знайшли ще й партію брендових ювелірних виробів, а також незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кілограмів тютюнових сумішей.

Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС. Для прикриття протиправної діяльності вони вносили до товаросупровідних документів недостовірні відомості щодо найменування вантажу, – повідомляє пресслужба СБУ.