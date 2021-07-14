Посадовець просто обрав приватну фірму й вона отримала гроші за послуги. Це було у 2019 році.

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Що повідомила поліція

Посадовець уклав договори без проведення процедури закупівель з одним із приватних підприємств для надання послуг поставки, заміни та ремонту деталей рейкового автобуса. Державне підприємство перерахувало на рахунок приватного підприємства гроші за деталі та послуги за ціною, яка є вищою за ринкову.

Провівши товарознавчу та судово-економічну експертизи, поліцейські встановили, що правопорушник з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, бувши службовою особою, заволодів бюджетними коштами у розмірі 2 751 000 гривень,

– повідомив начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.

Що загрожує посадовцю

За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.