Судді встановили той факт, що на території ферми фактично працював контактний звіринець. При цьому тварини в ньому перебували у вкрай жахливих умовах.

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Однак працівники Державної екологічної інспекції нібито не змогли встановити, хто був власником тварин, через що служителі Феміди виправдали співробітників та хазяїв ферми.

Леопард помер, в левенят та ведмежат ледве врятували

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У контактному зоопарку над тваринами фактично знущалися / Фото UAnimals

За даними екоактивістів, тваринок занадто рано відлучили від матері, неправильно годували та постійно залякували.

Зоозахисники зі скандалом врятували всіх тварин, які жили у жахливих умовах, однак не знайшли леопарда. Як з'ясувалося, він помер від гемофілії.

5 ведмежат та 3 левеняти перебувають в реабілітаційних центрах, але досі страждають від наслідків жорстокого з собою поводження.

Як стверджують в організації UAnimals, покарати господарів страусиної ферми за їх злочин виявилося неможливим, оскільки представники Держекоінспекції надали суду некоректні акти перевірки та взагалі оформили протокол таким чином, що встановити власників тварин було неможливим.

Відповідальність за смерть леопарда, а також за зруйновані життя інших тварин, лежить і на тих, хто розводив і продав до звіринцю тварин, і на Ясногородська страусина ферма, і на Держекоінспекції, яка недбало ставиться до своїх прямих обов’язків та ігнорує страждання тварин,

– зазначили в UAnimals.