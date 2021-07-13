Люди звикли, що медуза – це морський мешканець. Але, існують й прісноводні представники цього виду.
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Поганий знак для річки
Їх поява у Дніпрі означає, річка міліє і заростає. Такі медузи з’являються при нагріванні води вище 25 градусів за Цельсієм.
Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму.
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Прісноводні медузи
У коментарях до публікації наводиться висловлювання вченого про дніпровських медуз, які помічають в річці тільки в спекотні літні дні.
Як пояснив директор Інституту гідробіології, доктор біологічних наук, професор Сергій Афанасьєв в інтерв'ю "Вечірньому Києву", така медуза дрібна, сягає у розмірі не більше 2-3 сантиметрів.
Живе Craspedacusta sowerbii у двох іпостасях: в основному у вигляді маленьких поліпів, а коли температура води перевищує 26 градусів, перетворюється на медузу і розмножується, розповів Афанасьєв.
Коли вперше виявили в Україні
Вперше їх виявили наприкінці 1970-х років біля Трипільської ГЕС, а потім у ставку-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції.
Те, що про них небагато хто знає, пов’язане з тим, що поліпи живуть в обростаннях, які мало хто вивчає. Оскільки останні декілька років в Україні переважно спекотні літа, ці створіння стали більш помітними, але ніякої загрози вони не несуть,
– зазначив Афанасьєв.
Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що така медуза зовсім не властива екології України. Ймовірніше за все, у Дніпро вона потрапила з чийогось акваріуму.