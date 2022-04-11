Об этом рассказал журналист и политический обозреватель Денис Казанский в эфире 24 канала.

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По его словам, в Бородянке разбирают завалы от разрушенных многоквартирных домов, уничтоженных авиаударами оккупантов.

Там 5 дней уже ведутся работы, но, я так понимаю, до полного разбора завалов еще далеко. Каждый день находят мертвых людей,

– рассказал журналист.

В общем в пригородах Киева, пострадавших от зверств россиян, уже пытаются восстановить водоснабжение, электричество и газ.

"В первый день, когда я приехал, это было совершенно ужасное зрелище: вокруг лежали мертвые люди, были расстреляны машины на дорогах. Сейчас все это начинают постепенно убирать. Уже возвращаются местные жители, которые смотрят, что произошло с их квартирами", – отметил Казанский.

Однако журналист предостерег, что оккупанты нанесли большой вред на Киевщине, поэтому возвращаться туда еще рано.

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