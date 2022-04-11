Про це розповів журналіст та політичний оглядач Денис Казанський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у Бородянці розбирають завали від зруйнованих багатоквартирних будинків, які були знищені авіаударами окупантів.

Там 5 днів вже тривають роботи, але, я так розумію, до повного розбору завалів ще далеко. Кожного дня знаходять мертвих людей,

– розповів журналіст.

Загалом у передмістях Києва, які постраждали від звірств росіян, вже намагаються відновити водопостачання, електрику та газ.

"У перший день, коли я приїхав, це було абсолютно жахливе видовище: довкола лежали мертві люди, були розстріляні машини на дорогах. Зараз усе це починають поступово прибирати. Вже повертаються місцеві мешканці, які дивляться, що сталося з їхніми квартирами", – зазначив Казанський.

Однак журналіст застеріг, що окупанти завдали великої шкоди на Київщині, тож повертатися туди ще зарано.

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