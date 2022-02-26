Записи последствий российских обстрелов сделали жители Бородянки днем 26 февраля. По их словам, оккупанты попали в дом. В результате взрыва здание было полностью уничтожено.

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Находился ли внутри кто-то из людей во время обстрела – пока неизвестно.

Остатки дома разбросало по всей улице

Судя по видео, захватчики всадили по населенному пункту из крупного калибра.

Остатки здания разлетелись по улице в радиусе не менее 50 метров.

Смотрите видео уничтожений гражданских домов в Бородянке:

Оккупанты несут значительные потери

В ночь с 25 на 26 февраля российские захватчики не смогли захватить ни один украинский город.

Украинские защитники уничтожили Ил-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.

В районе Бродов на Львовщине тоже высадились около 60 российских военных. Большинство из них были расстреляны, другие – разбежались по лесам. Сейчас их пытаются уничтожить подразделения ВСУ.

Кроме того, российские ДРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны держат рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.

К Николаеву прорвалась танковая колонна российских захватчиков. Город перешел в круговую оборону. Мэр Николаева призвал гражданских жителей находиться дома, чтобы не мешать работе ТРО и ВСУ.

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов всеми доступными методами. На Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Херсонщине и на других направлениях российского наступления уничтожено много колонн техники.

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