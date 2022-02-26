Записи наслідків російських обстрілів зробили жителі Бородянки вдень 26 лютого. За їх словами, окупанти влучили у будинок. Внаслідок вибуху будівлю було повністю знищено.

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Чи перебував всередині хтось з людей під час обстрілу, наразі невідомо.

Залишки будинку розкидало по всій вулиці

Судячи з відео, загарбники вгатили по населеному пункту з великого калібру.

Залишки будівлі розлетілися по вулиці у радіусі щонайменше 50 метрів.

Дивіться відео знищень цивільних будинків у Бородянці:

Окупанти несуть значні втрати