Записи наслідків російських обстрілів зробили жителі Бородянки вдень 26 лютого. За їх словами, окупанти влучили у будинок. Внаслідок вибуху будівлю було повністю знищено.
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Чи перебував всередині хтось з людей під час обстрілу, наразі невідомо.
Залишки будинку розкидало по всій вулиці
- Судячи з відео, загарбники вгатили по населеному пункту з великого калібру.
- Залишки будівлі розлетілися по вулиці у радіусі щонайменше 50 метрів.
Дивіться відео знищень цивільних будинків у Бородянці:
Окупанти несуть значні втрати
- У ніч з 25 на 26 лютого російські загарбники не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.
- До Миколаєва прорвалася танкова колона російських загарбників. Місто перейшло у кругову оборону. Мер Миколаєва закликав цивільних мешканців перебувати вдома, аби не заважати роботі ТРО та ЗСУ.
- Українські військові продовжують нищити окупантів всіма доступними методами. На Харковщині, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині та на інших напрямках російського наступу знищено багато колон техніки.