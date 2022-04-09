В то же время, количество убитых оккупантами жителей поселка на Киевщине уже исчисляется десятками.

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Глава Бородянки Георгий Ерко рассказал, что только под завалами двух домов обнаружили около 30 погибших. Поэтому, к сожалению, есть все основания для того, чтобы предположить, что под завалами будут сотни жертв.

Все было расстреляно. Были расстреляны и стерты с лица земли дома, детские сады, музыкальная школа, суд, центр занятости. В настоящее время в городе уже работают сотни спасателей, расчищают завалы,

– рассказал председатель Бородянки.

Напомним, что советник Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что украинцам придется увидеть еще много ужасных вещей, на которые способны российские подонки.

Буча не единственное место, Бородянка – хуже. И будут еще открытия в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали,

– сказал Арестович.

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