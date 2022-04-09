Водночас кількість вбитих окупантами мешканців селища на Київщині вже обчислюється десятками.

До теми Страшно уявити, що нас там очікує, – МВС про Бородянку і розбір завалів

Голова Бородянки Георгій Єрко розповів, що лише під завалами двох будинків виявили близько 30 загиблих. Тому, на жаль, є всі підстави для того, аби припустити, що під завалами будуть сотні жертв.

Все було розстріляно. Були розстріляні та стерті з лиця землі будинки, дитячі садочки, музична школа, суд, центр зайнятості. Нині у місті вже працюють сотні рятувальників, розчищають завали,

– розповів голова Бородянки.

Нагадаємо, що радник Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що українцям доведеться побачити ще багато жахливих речей, на які здатні російські покидьки.

Буча не єдине місце, Бородянка – гірша. І будуть ще відкриття у тих місцях, куди поки що ми не дійшли, а вони вже побували,

– сказав Арестович.

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