"Борошно" и "Лікарська": кадыровцы нагло раздают как гуманитарку украденные в Украине продукты

Кадыровцы как гуманитарную помощь раздают продукты, украденные в Украине. Соответствующее заявление сделал Антон Геращенко, проанализировав видео, публикуемые на канале Рамзана Кадырова.

Геращенко заявил, что, очевидно, это продукты, украденные из украинских магазинов или захваченных гуманитарных конвоев, которые украинская сторона доставляла в Мариуполь и под Киев.

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На скриншотах из видео кадыровцев ясно видно, что названия на продуктах указаны на украинском языке. В частности, "Борошно", "Віденський сервелат" и "Лікарська ковбаса".

Тем временем на канале Кадырова заявили, что эту помощь вроде бы доставил Фонд Ахмата Хаджи Кадырова (отца Рамзана Кадырова). В частности, при содействии Аймане Насевной (матери Кадырова).

Войти в города, разбомбить их, запугать местных жителей, затем выдать им гуманитарку из разграбленных магазинов и гумконвоев. Ублюдки,

– заявил Геращенко.

Кадыровцы раздают украденные продукты / Телеграм Pravda Gerashchenko