18:52
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv
      Вєсті.UA
      15:49, сегодня
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы По большому счету
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України

      По большому счету 53 Читати новину українською

      В Україні тривають бурхливі обговорення ініціативи міністра соціальної політики Андрія Реви щодо боротьби з ФОПами. Уряд хоче отримати побільше грошей, адже на вибори потрібні кошти. І пенсії підняти обіцяли, і субсидії монетизовувати, а грошей в бюджеті на це не вистачає.

      ІТ-галузь першою взяла на себе рішення боротьби з ФОП-ами, середня зарплата для працівників цієї сфери у 2018 році становила 53 000 гривень. З такої суми вони заплатять єдиний податок 2650 гривень і 918 гривень ЄСВ. Натомість уряд хоче зробити так, щоб з доходу ФОПа IT-працівника бюджет отримав 22 тисячі гривень.

      Читайте также: Рятують економіку: скільки заробляють українські айтішники

      IT-галузь разом з аграрним сектором та металургією входять до трійки індустрій з найбільшою часткою ВВП країни. Професія IT-тішників – одна з найбільш високооплачуваних в країні й зараз в ній працює близько 200 тисяч людей. Люди забезпечені роботою, залишаються в Україні і наповнюють бюджет своїми податками. 

      IT
      Професія IT-шників – одна з найбільш високооплачуваних в країні

      Це глобальна галузь, тому країни конкурують за якісних спеціалістів. Поки що Україні це поки що вдавалося. Якщо ж приберемо ФОПів, оштрафуємо компанії, примусимо платити на 35% більше, то отримаємо закономірний результат. Переїдуть і програмісти, і компанії.

      Україна втратить робочі місця, значну частину валютної виручки, до 3% ВВП, наповнення бюджету. Звісно, можливо, що програмісти не переїдуть, адже тут вони будуть платити податки начебто такі як в Німеччині чи Австрії. Якщо платити такі самі податки, то людина зможе обрати країну з кращими умовами життя, теплим кліматом чи проживанням на березі моря.

      Неправомірне використання ФОПів потрібно припиняти, але боротись потрібно не з ними, а зі схемами зловживання. І податківцям, і економічним підрозділам силових органів відомі великі системні бізнеси та мережі, які використовують ФОПів для зменшення оподаткування. Але їх не рухають, кримінальних справ не відкривають, бо таке розслідування може вивести на себе ж.

      Використання ФОПів замість найму працівника займає шосте місце серед схем ухиляння від податків. За оцінками експертів використання спрощенців замість оформлення трудових відносин спричиняє 2,5-5 мільярди втрат бюджету. А от схеми на митниці, за оцінками Уряду, 100 мільярдів. У 25 разів більше.

      Ще є схеми з офшорами, але їх також не чіпають. ФОПів не страшно рухати, бо це ж не "свої", не ті, які покривають тіньові схеми на митниці, не ті, що виводять 11 мільярдів доларів на рік в офшори. Але головне, що ІТ-ФОПи – це приблизно 50-70 тисяч людей, які не зможуть вплинути на вибори. Зате забезпечать додаткові виплати для мільйонів людей, які проголосують за передвиборчі покращення від влади.

      Читайте также: Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема

      А про те, що галузь приносить майже 4 мільярди доларів валютної виручки в країну, народні депутати не думають. Те, що IT-тішники легко змінюють місце проживання – теж не важливо. Хоч й втратить країна потенціал розвитку, зате на вибори грошей вистачить.

      blog_ava
      Путин наградил орденом народного артиста Украины
      сегодня
      1096
      Автор: Татьяна Острикова
      Теги: Новости Украины IT-бизнес Финансы По большому счету Видеоблоги Рынок труда
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      сегодня , 18:30 Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      Тетяна Острікова 53
      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      сегодня , 18:00 Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      Яніна Ткачук 246
      Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      сегодня , 17:28 Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      Злой Одессит 240
      Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      сегодня , 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      114
      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      сегодня , 15:00 Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      Олексій Чибісов 9124
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук