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      Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України

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      В Україні тривають бурхливі обговорення ініціативи міністра соціальної політики Андрія Реви щодо боротьби з ФОПами. Уряд хоче отримати побільше грошей, адже на вибори потрібні кошти. І пенсії підняти обіцяли, і субсидії монетизовувати, а грошей в бюджеті на це не вистачає.

      ІТ-галузь першою взяла на себе рішення боротьби з ФОП-ами, середня зарплата для працівників цієї сфери у 2018 році становила 53 000 гривень. З такої суми вони заплатять єдиний податок 2650 гривень і 918 гривень ЄСВ. Натомість уряд хоче зробити так, щоб з доходу ФОПа IT-працівника бюджет отримав 22 тисячі гривень.

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      IT-галузь разом з аграрним сектором та металургією входять до трійки індустрій з найбільшою часткою ВВП країни. Професія IT-тішників – одна з найбільш високооплачуваних в країні й зараз в ній працює близько 200 тисяч людей. Люди забезпечені роботою, залишаються в Україні і наповнюють бюджет своїми податками. 

      IT
      Професія IT-шників – одна з найбільш високооплачуваних в країні

      Це глобальна галузь, тому країни конкурують за якісних спеціалістів. Поки що Україні це поки що вдавалося. Якщо ж приберемо ФОПів, оштрафуємо компанії, примусимо платити на 35% більше, то отримаємо закономірний результат. Переїдуть і програмісти, і компанії.

      Україна втратить робочі місця, значну частину валютної виручки, до 3% ВВП, наповнення бюджету. Звісно, можливо, що програмісти не переїдуть, адже тут вони будуть платити податки начебто такі як в Німеччині чи Австрії. Якщо платити такі самі податки, то людина зможе обрати країну з кращими умовами життя, теплим кліматом чи проживанням на березі моря.

      Неправомірне використання ФОПів потрібно припиняти, але боротись потрібно не з ними, а зі схемами зловживання. І податківцям, і економічним підрозділам силових органів відомі великі системні бізнеси та мережі, які використовують ФОПів для зменшення оподаткування. Але їх не рухають, кримінальних справ не відкривають, бо таке розслідування може вивести на себе ж.

      Використання ФОПів замість найму працівника займає шосте місце серед схем ухиляння від податків. За оцінками експертів використання спрощенців замість оформлення трудових відносин спричиняє 2,5-5 мільярди втрат бюджету. А от схеми на митниці, за оцінками Уряду, 100 мільярдів. У 25 разів більше.

      Ще є схеми з офшорами, але їх також не чіпають. ФОПів не страшно рухати, бо це ж не "свої", не ті, які покривають тіньові схеми на митниці, не ті, що виводять 11 мільярдів доларів на рік в офшори. Але головне, що ІТ-ФОПи – це приблизно 50-70 тисяч людей, які не зможуть вплинути на вибори. Зате забезпечать додаткові виплати для мільйонів людей, які проголосують за передвиборчі покращення від влади.

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      А про те, що галузь приносить майже 4 мільярди доларів валютної виручки в країну, народні депутати не думають. Те, що IT-тішники легко змінюють місце проживання – теж не важливо. Хоч й втратить країна потенціал розвитку, зате на вибори грошей вистачить.

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      Автор: Тетяна Острікова
      Теги: Новини України За великим рахунком IT-бізнес Фінанси Відеоблоги Ринок праці
      Джерело: 24 канал
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