Оккупанты расстреляли 2 автобуса с людьми на Харьковщине: о преступлении стало известно только сейчас

Российские захватчики расстреляли автобусы с гражданскими во время оккупации Боровой Харьковской области. Это произошло еще в первый день захвата.

В настоящее время правоохранители собирают доказательства российского преступления. Открыто уголовное производство.

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Оккупанты расстреляли автобусы с людьми

Трагедия произошла еще 14 апреля 2022 года. В первый день оккупации поселка Боровая российские захватчики расстреляли два автобуса с гражданскими.

Они сначала пропустили легковые автомобили, но два микроавтобуса, которые двигались в колонне, были расстреляны. Все видели, что это гражданские. Расстрел произошел с использованием крупнокалиберных пулеметов, установленных на БТР, а затем достреливали огнестрельным оружием – автоматами Калашникова,

– рассказал начальник следственного управления Сергей Болвинов.

Водитель пожарного автомобиля Андрей Савченко отметил, что из-за большого количества вражеской техники спасатели не могли добраться до раненых, но все же вывезли их в местную больницу.

Похоронить сразу погибших было невозможно, поскольку не разрешали оккупационные власти.

В настоящее время изъяли остатки тел. Также с места захоронения были изъяты личные вещи погибших. Их передадут на экспертизу.

Уголовное производство было открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правоохранители расследуют российское преступление / полиция Харьковской области

Оккупанты расстреляли семью с детьми

Глава Запорожской ОВА Старух ранее сообщил, что в оккупированном регионе вражеские солдаты застрелили целую семью, в том числе детей.

"В одной из громад застрелили целую семью – родителей и двоих несовершеннолетних детей", – рассказал глава региона.