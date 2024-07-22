Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Боррель об энергосистеме Украины

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь избежать полного разрушения электроэнергетической системы в Украине.

Сейчас лето, но зимой это будет гораздо труднее выдержать. Поэтому я буду призывать государства-члены ЕС оказать больше поддержки для восстановления и замены электросети на более мощную генерацию электроэнергии,

– сказал он.

Другим вопросом, над которым будут работать министры, это будет усиление ПВО. Жозеп Боррель заявил, что сразу после визита Орбана российские ракеты попали в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Главный дипломат ЕС осудил визиты венгерского премьера и ответил на слова венгерского главы МИД Петера Сийярто о том, что ЕС якобы подталкивает Украину к войне. Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает Украину и хочет завершить войну на основе устава ООН.

"Мы поговорим о том, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая одновременно председательствует в Европейском Союзе на ротационной основе. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не на стороне войны. Он на стороне Украины, защищая ее перед лицом агрессии", – сказал главный дипломат ЕС.