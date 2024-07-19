Утро 8 июля стало настоящим ужасом для Украины, особенно для жителей Киева, Кривого Рога и Днепра из-за массированного российского обстрела. Десятки людей погибли, а сотни – пострадали. В частности российская ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет".

В то же утро Президент Украины Владимир Зеленский был в Польше, где подписал с премьером Дональдом Туском соглашение по безопасности. Одним из положений стали наработки для того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты и дроны, запущенные в ее направлении.

И сразу же вопрос вызвала возможность реализации этого. Теоретически Польша имеет все возможности и средства, однако фактически нужна политическая воля. И не только Варшавы, но и НАТО. Однако Генсек Альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что ни Польша, ни любая другая страна-союзник не будет сбивать российские ракеты, поскольку это будет означать эскалацию и вступление в войну.

Может ли Польша действительно сбивать российские цели над Украиной и почему Варшава инициирует это – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Польше должно быть выгодно сбивать российские ракеты

15 ноября 2022 года. Россия осуществляет одну из самых массовых атак на украинскую энергосистему, применив 96 ракет. Тогда пострадали не только украинцы, но и поляки. В результате падения ракеты в польском селе Пшеводув погибли два человека.

Более поздние расследования пришли к выводу, что упала ракета украинской ПВО. Однако это не снимает вины с россиян, ведь ситуация в таком случае получается следующая – российская ракета летела в направлении Польши, силы ПВО попытались ее перехватить. Вражеская ракета маневрировала, а ракета ПВО – нет. Можно ли было избежать этой трагедии? Да. Если бы Польша самостоятельно могла уничтожать цели, которые летят к ее границе.



Последствия падения ракеты в Пшеводуве в ноябре 2022 года / Фото KPRP

24 марта 2024 года. Очередная российская массированная атака. Одна из ракет залетает в воздушное пространство Польши и находится там 39 секунд. Польская авиация, которую каждый раз поднимают в воздух из-за массированных ударов России по Украине, наблюдает за этим. Ракету не перехватили, потому что, как говорят в Польше, она для страны не представляла угрозы.

Россия уже нарушала воздушное пространство Польши, Румынии, Молдовы и даже Беларуси (особенно в последнее время, запуская "Шахеды"). Поэтому Варшава действительно обеспокоена тем, что россияне намеренно или нет, но могут атаковать Польшу. И, конечно, лучше всего что предотвратить можно сыграв на опережение – сбить цели, которые угрожают Польше еще над Украиной.

Именно поэтому во время наработки соглашения по безопасности между Киевом и Варшавой последняя инициировала договоренность о сбивании российских целей в воздушном пространстве Украины, если те летят в направлении границы. Это исключительно польский интерес обезопасить себя от подобных прецедентов. Однако в этом случае интересы Украины и Польши похожи – обезопасить себя.

Почему НАТО, США и Германия выступают против

Сразу же после подписания соглашения по безопасности между Украиной и Польшей, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет вмешиваться в войну и сбивать российские ракеты над Украиной. А поскольку Польша является членом НАТО, то ее это тоже касается. По словам Столтенберга, если Польша начнет сбивать ракеты над Украиной, то это будет вмешательством в войну.

НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть,

– подчеркнул Генсек Альянса.

НАТО выступает против любых действий, которые можно расценивать как привлечение Альянса в войну. И это происходит параллельно с тем, как Россия заявляет, что ведет войну против НАТО и "коллективного Запада", а в Европе все чаще говорят о том, что большая война неизбежна и нужно готовиться.

Против выступают и отдельные страны-члены Альянса. Например, в США уверены, что разрешение для Польши сбивать российские ракеты над Украиной приведет к эскалации, которая принесет вред всем.

Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для всех,

– заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

Действительно ли Альянс боится, что привлечение сил ПВО члена НАТО, то есть Польши, может обострить ситуацию? Не совсем, ведь мир уже неоднократно видел, что так называемые "красные линии" Москвы остались только угрозами, а раньше эскалацией считали предоставление Украине бронетехники, ЗРК Patriot или F-16.

И Альянс сопротивляется, потому что привлечение Польши к защите хотя бы части воздушного пространства Украины может иметь последствия. К примеру, россияне периодически нарушают и воздушное пространство Румынии, поэтому Бухарест вслед за Польшей может инициировать защиту воздушного пространства Украины в приграничных районах Одесской области.

Более того, Молдова может обратиться к Румынии за защитой воздушного пространства, которое чаще всего среди соседних стран нашего государства нарушает Россия.



Обломки ракет на территории Молдовы в августе 2023 года / Коллаж 24 Канала

Однако можно предположить, что Варшава абсолютно осознавала то, что Альянс выступит против идеи привлечения к сбиванию российских ракет и дронов над Украиной, даже если те летят в Польшу. Тогда же возникает вопрос – почему Польша все же инициировала этот пункт в соглашении по безопасности с Украиной?

Вероятно, "наработки", которые прописаны в соглашении, означают не в последнюю очередь убедить союзников в необходимости этого шага. Позиция действующего Генсека Альянса непоколебима, однако удастся ли Польше убедить Марка Рютте, который в октябре возглавит НАТО – остается только предполагать.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на День государственности объяснил, что для некоторых стран вопрос сбивания страной НАТО ракет над Украиной является "красными линиями", поэтому сейчас идет работа в этом направлении.

Мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи. Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где есть техническое рассмотрение этого вопроса. Мы подняли эту тему и подняли ее юридически,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! Ранее глава государства также отмечал, что союзники 14 апреля 2024 года продемонстрировали, что имеют возможности помогать в защите неба, когда перехватывали сотни иранских ракет и дронов, запущенных на Израиль. Тогда в перехвате целей участвовали США и Великобритания. Привлечена была и боевая авиация Франции.



И тогда этот шаг партнеры не называли эскалацией на Ближнем Востоке, однако уверены, что защита украинского неба непременно ухудшит ситуацию.

В то же время Владимир Зеленский убежден, что решение о перехвате российских ракет над Украиной страной НАТО должно быть принято единогласно всеми союзниками, но каждой стране направлен призыв помочь и содействовать этому.

Одним из первых на этот призыв отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц во время Саммита Европейской политической общности в Великобритании. Правда, глава немецкого правительства ответил отказом, ссылаясь на позицию США.

Я вижу такой консенсус, что о таких шагах (сбивание российских ракет над Украиной – 24 Канал) не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу,

– заявил Шольц.

Какие возможности у польской ПВО: может ли Польша сбивать российские ракеты

В соглашении по безопасности между Украиной и Польшей пока отсутствуют конкретные наработки относительно того, как Польша даже теоретически может сбивать российские дроны и ракеты, ведь "запущенные в направлении Польши" – довольно общее обозначение.

К примеру, если ракета уже находится на востоке Львовской области и держит западный курс – является ли она уже угрожающей для Польши? Или только в приграничных районах?

Поэтому сейчас можно оценить только теоретические возможности. Заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу объяснил, что Польша имеет возможности сбивать российские цели над Украиной на максимальном расстоянии до 165 – 185 километров с помощью ЗРК и авиации без вхождения в украинское воздушное пространство.

То есть речь идет о полном покрытии пространства над Львовской и Волынской областью и даже частично Ровненской, Тернопольской и даже Ивано-Франковской.

Если мы говорим о максимальной зоне поражения, если средства противовоздушной обороны расположены в Польше, то это 165 – 185 километров. Это то, что могут покрыть как наземные, так и воздушные средства ПВО. По выявлению, то это может быть расстояние до 600 километров за счет использования средств радиолокации вроде AWACS, что позволит передавать информацию о том, что летит и куда и извещать, например, Воздушные силы для того, чтобы они работали наземными средствами, которые расположены в этой зоне,

– подчеркнул Храпчинский.

Конечно, это возможно при условиях, если польские ЗРК, средства радиолокации и авиация будут работать в максимальном приближении к украинской границе. Однако это план максимум.

На вооружении Польши есть 2 из 8 заказанных батарей ЗРК Patriot. Также составляющей польской ПВО является, как отмечает издание Defence Express, ЗРК Sky Sabre от Великобритании и 17 комплексов С-125 Neva SK, которые относятся к системам средней дальности. Все остальные имеющиеся комплексы являются армейской ПВО – то есть средствами для прикрытия войск. Армейская ПВО Польши насчитывает 20 ЗРК "Куб", 79 единиц Poprad, 64 ЗРК Osa-P и 12 ракетно-артиллерийских комплексов Pilica.

План минимум может предусматривать работу польской ПВО в зоне на расстоянии в несколько десятков от границы, например 30 – 50 километров. Но пока это все теория. Анатолий Храпчинский отмечает, что юридически сложно будет дать начало такой работе, однако есть и другие варианты.

Совместная система защиты европейского неба: как это может работать

Когда Россия начала полномасштабную войну, в НАТО начались серьезные дискуссии о том, готов ли Альянс к тому, что сейчас происходит в Украине? Поэтому в августе 2022 года Германия инициировала проект ESSI или "Небесный щит Европы". Правда, эта инициатива имеет немало проблем.

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Сначала к ней не желала участвовать Польша, а также выступала против Франция. Официальный Париж настаивал и продолжает настаивать на том, что Европе надо делать акцент на формировании воздушного щита из собственных систем ПВО – вроде SAMP/T – совместной разработки Франции и Италии.

Так или иначе, сейчас к инициативе присоединилась 21 страна и, вероятно, до конца 2024 года также присоединятся Греция и Турция.

Казалось бы, при чем здесь Украина, если основная цель этого проекта – защита воздушного пространства стран-членов НАТО. Однако не все так просто – к этому соглашению присоединились нейтральные и внеблоковые страны, такие как Австрия и Швейцария. Ведь это не военная, а оборонная инициатива, направленная на защиту неба стран Европы. То есть присоединиться могут не только страны НАТО.

18 июля Урсулу фор дер Ляйен переизбрали на должность президента Еврокомиссии. На следующий срок она предлагает увеличить европейские расходы на оборону, и более, в том числе и рассматривает вопрос совместной защиты неба в рамках проекта Европейский воздушный щит.

Все мы хорошо знаем, что наши расходы на оборону слишком низкие и неэффективные. Наши внешние расходы слишком велики. Поэтому, мы должны создать единый рынок обороны. Мы должны инвестировать больше в высококлассные оборонные возможности,

– подчеркнула фор дер Ляйен.

Анатолий Храпчинский убежден, что наиболее перспективным будет присоединение Украины к такой инициативе, ведь наша страна может дать партнерам неоценимый опыт, потому что только наша страна перехватывала такие ракеты как Х-101, Х-47 "Кинжал", "Калибры", "Искандер-К" и "Искандер-М" и даже Х-22.

Ни одна европейская страна не сбивала ракеты Х-101 или Х-555, а Украина сбивала, имеет опыт, поэтому мы можем предоставить передать его, а они (партнеры – 24 Канал) могут предоставить нам определенное оборудование. И тогда можно говорить, что созданы инициативы, которая будет предусматривать совместное использование определенных объемов военной техники для того, чтобы защищать воздушное пространство не только Украины, но и Европы,

– отмечает Анатолий Храпчинский.

Эксперт убежден, что создание единой оборонной инициативы будет юридически проще, чем привлечение Польши к сбиванию российских ракет и дронов над Западом Украины, ведь речь идет о структуре, которая будет заниматься защитой неба Европы. Более того, украинский опыт здесь будет довольно полезным для других стран. Кроме того, такая инициатива означает, что как Украина может патрулировать небо, например, Балтийских государств, так и они могут патрулировать наше.

Но вопросом здесь все равно остается политическая воля, ведь до сих пор есть немало политических лидеров, которые считают такой шаг "столкновением с Россией" и одновременно продолжают говорить о его неизбежности. И сколько бы эти дискуссии не продолжались, россияне продолжают террор гражданского населения Украины.