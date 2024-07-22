Про це він заявив напередодні засідання Ради ЄС у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Боррель про енергосистему України

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має допомогти уникнути повного руйнування електроенергетичної системи в Україні.

Зараз літо, але взимку це буде набагато важче витримати. Тому я закликатиму держави-члени ЄС надати більше підтримки для відновлення та заміни електромережі на більш потужну генерацію електроенергії,

– сказав він.

Іншим питанням, над яким працюватимуть міністри, це буде посилення ППО. Жозеп Боррель заявив, що одразу після візиту Орбана російські ракети поцілили в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Головний дипломат ЄС засудив візити угорського прем’єра та відповів на слова угорського очільника МЗС Петера Сійярто про те, що ЄС ніби-то підштовхує Україну до війни. Боррель зазначив, що Євросоюз підтримує Україну і хоче завершити війну на основі статуту ООН.

"Ми поговоримо про те, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка одночасно головує в Європейському Союзі на ротаційній основі. Європейський Союз не підштовхує до війни. Він не на боці війни. Він на стороні України, захищаючи її перед обличчям агресії", — сказав головний дипломат ЄС.