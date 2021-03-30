Боррель подчеркнул, что Россия и Китай объединяются для противостояния Западу
Жозеп Боррель убежден, что Россия и Китай объединяют усилия, чтобы противостоять Западу. Однако это сближение базируется на отвержении демократических ценностей.
Источник:DW
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности отметил, что обе страны противодействуют тому, что считают "вмешательством" в свои внутренние дела.
Читайте также Китай вводит санкции против чиновников из США и Канады
Что говорит Боррель
Дипломат отметил, что будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым. Он подчеркнул, Москва и Пекин пользуются похожим языком, когда говорят о странах Запада.
По словам Борреля, эти государства хотят усилить экономическую независимость от Запада.
Преимущество Китая
Политик отметил явное превосходство Китая. Дело в том, что Россия никогда не была экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада. Однако Китай – это вторая экономика мира, государство является важным партнером для ЕС и США.
Что этому предшествовало
- Евросоюз 22 марта ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
- Китай в ответ также применил санкции и назвал решение ЕС вмешательством во внутренние китайские дела.
- Впоследствии санкции ввели США, Китай ответил так же.
Поделиться новостью