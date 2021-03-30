Жозеп Боррель убежден, что Россия и Китай объединяют усилия, чтобы противостоять Западу. Однако это сближение базируется на отвержении демократических ценностей.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности отметил, что обе страны противодействуют тому, что считают "вмешательством" в свои внутренние дела.

Читайте также Китай вводит санкции против чиновников из США и Канады

Что говорит Боррель

Дипломат отметил, что будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым. Он подчеркнул, Москва и Пекин пользуются похожим языком, когда говорят о странах Запада.

По словам Борреля, эти государства хотят усилить экономическую независимость от Запада.

Преимущество Китая

Политик отметил явное превосходство Китая. Дело в том, что Россия никогда не была экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада. Однако Китай – это вторая экономика мира, государство является важным партнером для ЕС и США.

Что этому предшествовало