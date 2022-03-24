Пока Россия хочет только оккупировать чужие территории. Об этом глава европейской дипломатии заявил в интервью.
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Кремль стремится оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Он будет вести серьезные переговоры, только если закрепит сильную позицию.
Все решится в ближайшие 15 дней. Что войдет в историю – это способность украинцев сопротивляться,
– сказал Боррель.
Он заверил, что Европейский Союз и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии.
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