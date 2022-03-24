Наразі Росія хоче лише окуповувати чужі території. Про це голова європейської дипломатії заявив у інтерв'ю.

До теми Більше ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО, – Зеленський

Кремль прагне оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Він вестиме серйозні переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію.

Усе вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію – то це здатність українців чинити опір,

– сказав Боррель.

Він запевнив, що Європейський Союз та його союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.

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