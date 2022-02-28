Об этом Жозеп Боррель сообщил в своем твитер-аккаунте.
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Заявление Жозепа Борреля
Сегодня созываю министров обороны стран ЕС, чтобы обсудить последние события в Украине, связанные с ничем не спровоцированным нападением России. Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь,
– написал Боррель.
Напомним, что Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.
Также сообщалось, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов.
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