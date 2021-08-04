Менеджеры вывели из Борщаговского химико-фармацевтического завода 56% фонда зарплаты, – СМИ

Борщаговский химико-фармацевтический завод, который на заре независимости был одним из флагманов украинской фарминдустрии, в 2019 году стал 20-м по объемам продаж в аптеках. В I квартале 2020 года и вовсе не попал в топ-лист.

Это связано с действиями основных акционеров, семьи Беспалько и многочисленными махинациями.

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В этом году Борщаговский химико-фармацевтический завод оказался в центре сразу нескольких международных скандалов. Данные международного аудитора Kreston показали, что семья Беспалько –которая управляет заводом и контролирует, по некоторым оценкам, более 50% акций – уже несколько лет выводит деньги предприятия на свою карманную фирму,

– говорится в расследовании.

По результатам аудита дела по махинациям в БХФЗ рассматривают суды Англии, Германии, Швейцарии и Украины.

Данные международного аудитора показали, что только за 2015 – 2016 годы через фирму дочери Николая и Людмилы Безпалько – Ирины Ржепецкой – вывели 6,8 миллиона долларов, что составляет около 56% фонда оплаты труда всего коллектива БХФЗ за целый год.

"Фармацевтическое сырье БХФЗ покупает в основном в малоизвестной немецкой компании "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт Гмбх". Закончился договор между "Фармаплантом" и английской компанией "Метабо Импорт/Экспорт Лтд". Суть этого договора в том, что первая компания платит второй за якобы "услуги по содействию в заключении контрактов со странами Восточной Европы". Стоимость этих услуг составляет 30% от тех денег, которые БХФЗ платил "Фармапланту" за фармацевтическое сырье", – сообщили журналисты.

Владельцем фирмы-прокладки "Метабей" оказалась Ирина Ржепецкая. Высокий суд справедливости в Лондоне уже наложил арест на счет этой компании. Также заявления были поданы в суд Швейцарии, поскольку в этой стране Ржепецкая открыла счета "Метабей". Дело рассматривает и Хозяйственный суд Киева. Во всех случаях говорится о компенсации убытков, которые семья Беспалько нанесла заводу.