Борт номер один: на чем летают первые лица государств
Не секрет, что лидеры многих стран для полетов – дальних и внутренних – используют специальные воздушные суда, предназначенные для перевозки президентов и глав правительств. Вот только у кого-то в распоряжении один современный лайнер, а у кого-то их – целый парк. Рассказываем, какие же они – самолеты первых лиц стран мира.
Сверхзащита, возможность дозаправки в полете, тренажерные залы и все удобства 5-звездочного отеля позволяют президентам и премьер-министрам осуществлять перелеты, не отрываясь от рабочих дел и, одновременно, имея возможность полноценно от этого передохнуть.
Также интересно: Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
Основные характеристики и излишества первых бортов больших стран проанализировала компания Air Charter Service. Рассказываем о самых интересных деталях.
На чем летают лидеры стран / 24 канал
Президент США Дональд Трамп, Boeing VC-25A
Габариты: размах крыла 60 метров, длина – 68 метров.
Количество посадочных мест: до 500 (пассажирская версия)
Страна производитель: США
Начало эксплуатации: 1990 год
Всего в распоряжении Дональда Трампа два специально подготовленных лайнера. Основной – Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A). Если аэропорт назначения из-за характеристик своей ВПП не может принять самолет данного класса, в качестве борта номер один президента США выступает более компактный Boeing С-32. Но это – большое исключение.
Самолет президента США
Boeing 747 – первый в мире двухпалубный дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. На момент создания являлся крупнейшим воздушным судном гражданской авиации. Его максимальная скорость вплотную приближается к 1000 километрам в час, а дальность полета базовой версии Boeing 747-200 составляет около 14 000 километров.
Также имеется возможность производить дозаправку топливом в воздухе, что в теории позволяет самолету оставаться в небе неопределенно долгое время.
В целом самолет президента США может с комфортом перевозить 70 пассажиров и 26 членов экипажа. Пассажирская модель данного самолета предусматривает около 500 мест.
На Boeing VC-25A летал и Барак Обама
Лайнер может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов. Самолет имеет несколько каналов защищенной связи и предполагает эффективное отражение не только атак ракетным вооружением, но и направленных электромагнитных импульсов.
На борту VC-25A есть спальня, ванная комната, тренажерный зал и служебные помещения. Также – собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи. Большая часть мебели на самолете сделана вручную.
Интерьер самолета президента США
Канцлер Германии Ангела Меркель, Airbus A340-313X
Габариты: размах крыла – 60 метров, длина – 75 метров
Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)
Страна производитель: Франция
Начало эксплуатации: 1999 год
Парк воздушных судов, доступных Ангеле Меркель и ее ближайшему окружению – довольно широк: 3 специально оборудованные вертолета Eurocopter AS 532, 4 бизнес-джета Bombardier Global 5000, два Airbus A319-133X CJ. Но самый большой интерес из всего воздушного флота представляют Airbus A340-313X VIP "Конрад Аденауэр" и Airbus A340-313X VIP "Теодор Хойс".
Самолет первых лиц Германии
Лайнер, названный в честь первого канцлера Германии, был передан авиакомпанией Lufthansa в марте 2011 года. До этого момента борт 10 лет исполнял регулярные рейсы в качестве обычного пассажирского самолета.
Сейчас Airbus A340-313X рассчитан на перевозку около 150 пассажиров. На его борту есть апартаменты с душем, спальней, рабочим кабинетом и конференц-залом, в котором установлено оборудование для видеосвязи. Также в самолете есть полностью звукоизолированное помещение для проведения конфиденциальных переговоров.
Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер в самолете
Борт канцлера Германии также оборудован системой "свой-чужой", системами противоракетной обороны, а также – дополнительными баками для горючего, которые позволяют совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 13 500 километров. Такой дальности полета достаточно, чтобы без дозаправок добраться, например, из Берлина в Вашингтон, Пекин или Рио-де-Жанейро.
Президент Франции Эммануэль Макрон, Airbus A330-200
Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров
Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)
Страна производитель: Франция
Начало эксплуатации: 2011 год
Борт номер один президента Франции – это не только комфортный транспорт для перемещения на большие расстояния, но и полноценный пункт управления, позволяющий в режиме реального времени управлять основными институтами государства, в том числе – вооруженными силами.
Борт президента Франции
На борту французского президента есть спальня с просторной кроватью, санузел, гардеробная, кухня, рабочий кабинет, звукоизолированная переговорная на 12 человек, мини-операционная, а также – пространства и помещения для сопровождающих журналистов и членов официальной делегации.
Коммуникационное оборудование лайнера включает в себя несколько каналов защищенной связи, позволяющих передавать секретные, в том числе и зашифрованные сообщения.
Кроме Airbus A330-200, воздушный флот президента Франции имеет в своем распоряжении два реактивных Falcon 7X – далеко не каждая ВПП во Франции и других странах позволяет без риска принимать такие крупные воздушные суда, как Airbus A330-200.
Интерьер самолета Falcon 7X
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Airbus А330 "Voyager"
Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров
Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)
Страна производитель: Франция
Начало эксплуатации: 2016 год
По сравнению с бортами лидеров других ядерных стран, лайнер Соединенного Королевства по большому счету является обычным пассажирским самолетом, в котором несколько изменена стандартная планировка салона. Переоборудование и переоснащение самолета велось в условиях жесткой экономии.
Лайнер премьер-министра Великобритании
Так, на борту расположена небольшая VIP зона, в которой стоят два кресла-оттоманки. Раздвижные шторки при желании позволяют укрыться от внимания остальных членов делегации.
В центральной части салона – 58 мест бизнес-класса, в котором предполагается размещать министров и их замов. В хвостовой части – около 100 кресел эконом-класса, предназначенных для журналистов, освещающих работу кабинета министров.
Особенностью Airbus А330 "Voyager" также является возможность дозаправки в воздухе.
В центральной части – 58 мест бизнес-класса
Президент России Владимир Путин, Ил-96-300ПУ
Габариты: размах крыла – 60 метров, длина 55 метров
Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)
Страна производитель: Россия
Начало эксплуатации: 2003 год
Борт номер один для Владимира Путина был разработан на авиастроительном предприятии в Воронеже. Ил-96-300ПУ – четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер.
Здесь установлено дополнительное оборудование связи – с борта можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.
Самолет Владимира Путина
Крейсерская скорость лайнера превышает 850 километров в час, максимальная – около 900. Предельная дальность полета без дозаправки – 13 000 километров
Площадь кабинета Владимира Путина на борту превышает 10 квадратных метров, салон украшен гобеленами, инкрустирован золотом и драгоценными камнями. В президентском самолете есть также комната отдыха с полноценной кроватью и тренажерный зал.
Салон самолета инкрустирован золотом и драгоценными камнями
Борт имеет целый набор средств защиты от потенциальной атаки – как с земли, так и с воздуха. Например, корпус имеет специальное покрытие, делающее самолет менее заметным для РЛС. Есть также автоматические системы постановки помех, дезориентирующие радары и даже собственная система ПВО.
Всего в президентском воздушном флоте РФ четыре самолета. Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все воздушные судна. На каком именно из них будет лететь Владимир Путин – неизвестно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следуют за бортом номер один в качестве резервных.
Интерьер одного из новых президентских самолетов
Президент Италии Серджо Матарелла, Airbus A340-500
Габариты: длина – 68 метров, размах крыла – 63 метра
Количество посадочных мест: до 440 (пассажирская версия).
Страна производитель: Франция
Начало эксплуатации: 2002 год
За перелёты правительственных лиц отвечают Военно-воздушные силы Италии, на их балансе – три Airbus Corporate Jets, два небольших Dassault Falcon 50, пять Dassault Falcon 900 и два вертолёта AgustaWestland AW139, пишет Forbes.
Борт президента Италии
Основной – Airbus A340-541 – модификация самолёта А340-500, способная преодолеть 16 тысяч километров. В пассажирской версии можно разместить до 440 человек.
Президент и премьер-министр Италии на дальние расстояния летают на Airbus A340-541, который ВВС арендует у авиакомпании Etihad Airways. На борту есть президентские апартаменты и рабочий кабинет.
Интерьер самолета Airbus A340-500 (VIP)
Президент Украины Владимир Зеленский, Airbus A319
Габариты: длина – 34 метра, размах крыла – 34 метра
Количество посадочных мест: до 156
Страна производитель: Франция
Начало эксплуатации: 2007 год
Президенту Украины Владимиру Зеленскому достался довольно современный флот, передает avianews.com. Сегодня в президентскую флотилию входят три самолета (Airbus A319-115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д) и вертолет Ми-8МТВ-1.
Основой флота является корпоративная версия самолета Airbus A319. Самолет может совершать многочасовые длительные перелеты, например, для совершения визитов в Америку, и брать на борт десятки человек.
Самолет президента Украины
Хотя самолет выпустили в 2007 году, длительное время внутри воздушного судна устанавливали специальный салон. Первым его начал использовать президент-беглец Виктор Янукович.
Владимир Зеленский в качестве президента страны 4 июня 2019 года в свой первый зарубежный визит в Брюссель отправился именно на A319.
Интерьер лайнера Airbus A319