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      Борт номер один: на чем летают первые лица государств

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      На чем летают президенты и премьер-министры стран мира
      На чем летают президенты и премьер-министры стран мира / 24 канал

      Не секрет, что лидеры многих стран для полетов – дальних и внутренних – используют специальные воздушные суда, предназначенные для перевозки президентов и глав правительств. Вот только у кого-то в распоряжении один современный лайнер, а у кого-то их – целый парк. Рассказываем, какие же они – самолеты первых лиц стран мира.

      Сверхзащита, возможность дозаправки в полете, тренажерные залы и все удобства 5-звездочного отеля позволяют президентам и премьер-министрам осуществлять перелеты, не отрываясь от рабочих дел и, одновременно, имея возможность полноценно от этого передохнуть.

      Также интересно: Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

      Основные характеристики и излишества первых бортов больших стран проанализировала компания Air Charter Service. Рассказываем о самых интересных деталях.

      Самолеты президентов
      На чем летают лидеры стран / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп, Boeing VC-25A

      Габариты: размах крыла 60 метров, длина – 68 метров.
      Количество посадочных мест: до 500 (пассажирская версия)
      Страна производитель: США
      Начало эксплуатации: 1990 год

      Всего в распоряжении Дональда Трампа два специально подготовленных лайнера. Основной – Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A). Если аэропорт назначения из-за характеристик своей ВПП не может принять самолет данного класса, в качестве борта номер один президента США выступает более компактный Boeing С-32. Но это – большое исключение.

      Літак президента
      Самолет президента США

      Boeing 747 – первый в мире двухпалубный дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. На момент создания являлся крупнейшим воздушным судном гражданской авиации. Его максимальная скорость вплотную приближается к 1000 километрам в час, а дальность полета базовой версии Boeing 747-200 составляет около 14 000 километров.

      Также имеется возможность производить дозаправку топливом в воздухе, что в теории позволяет самолету оставаться в небе неопределенно долгое время.

      В целом самолет президента США может с комфортом перевозить 70 пассажиров и 26 членов экипажа. Пассажирская модель данного самолета предусматривает около 500 мест.

      Літак президента
      На Boeing VC-25A летал и Барак Обама

      Лайнер может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов. Самолет имеет несколько каналов защищенной связи и предполагает эффективное отражение не только атак ракетным вооружением, но и направленных электромагнитных импульсов.

      На борту VC-25A есть спальня, ванная комната, тренажерный зал и служебные помещения. Также – собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи. Большая часть мебели на самолете сделана вручную.

      Літак президента

      Літак президента
      Интерьер самолета президента США

      Канцлер Германии Ангела Меркель, Airbus A340-313X

      Габариты: размах крыла – 60 метров, длина – 75 метров
      Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)
      Страна производитель: Франция
      Начало эксплуатации: 1999 год

      Парк воздушных судов, доступных Ангеле Меркель и ее ближайшему окружению – довольно широк: 3 специально оборудованные вертолета Eurocopter AS 532, 4 бизнес-джета Bombardier Global 5000, два Airbus A319-133X CJ. Но самый большой интерес из всего воздушного флота представляют Airbus A340-313X VIP "Конрад Аденауэр" и Airbus A340-313X VIP "Теодор Хойс".

      Літак Меркель
      Самолет первых лиц Германии

      Лайнер, названный в честь первого канцлера Германии, был передан авиакомпанией Lufthansa в марте 2011 года. До этого момента борт 10 лет исполнял регулярные рейсы в качестве обычного пассажирского самолета.

      Сейчас Airbus A340-313X рассчитан на перевозку около 150 пассажиров. На его борту есть апартаменты с душем, спальней, рабочим кабинетом и конференц-залом, в котором установлено оборудование для видеосвязи. Также в самолете есть полностью звукоизолированное помещение для проведения конфиденциальных переговоров.

      Літак Меркель
      Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер в самолете

      Борт канцлера Германии также оборудован системой "свой-чужой", системами противоракетной обороны, а также – дополнительными баками для горючего, которые позволяют совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 13 500 километров. Такой дальности полета достаточно, чтобы без дозаправок добраться, например, из Берлина в Вашингтон, Пекин или Рио-де-Жанейро.

      Президент Франции Эммануэль Макрон, Airbus A330-200

      Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров
      Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)
      Страна производитель: Франция
      Начало эксплуатации: 2011 год

      Борт номер один президента Франции – это не только комфортный транспорт для перемещения на большие расстояния, но и полноценный пункт управления, позволяющий в режиме реального времени управлять основными институтами государства, в том числе – вооруженными силами.

      Самолет президента
      Борт президента Франции

      На борту французского президента есть спальня с просторной кроватью, санузел, гардеробная, кухня, рабочий кабинет, звукоизолированная переговорная на 12 человек, мини-операционная, а также – пространства и помещения для сопровождающих журналистов и членов официальной делегации.

      Коммуникационное оборудование лайнера включает в себя несколько каналов защищенной связи, позволяющих передавать секретные, в том числе и зашифрованные сообщения.

      Кроме Airbus A330-200, воздушный флот президента Франции имеет в своем распоряжении два реактивных Falcon 7X – далеко не каждая ВПП во Франции и других странах позволяет без риска принимать такие крупные воздушные суда, как Airbus A330-200.

      Самолет президента
      Интерьер самолета Falcon 7X

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Airbus А330 "Voyager"

      Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров
      Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)
      Страна производитель: Франция
      Начало эксплуатации: 2016 год

      По сравнению с бортами лидеров других ядерных стран, лайнер Соединенного Королевства по большому счету является обычным пассажирским самолетом, в котором несколько изменена стандартная планировка салона. Переоборудование и переоснащение самолета велось в условиях жесткой экономии.

      Літак президента
      Лайнер премьер-министра Великобритании

      Так, на борту расположена небольшая VIP зона, в которой стоят два кресла-оттоманки. Раздвижные шторки при желании позволяют укрыться от внимания остальных членов делегации.

      В центральной части салона – 58 мест бизнес-класса, в котором предполагается размещать министров и их замов. В хвостовой части – около 100 кресел эконом-класса, предназначенных для журналистов, освещающих работу кабинета министров.

      Особенностью Airbus А330 "Voyager" также является возможность дозаправки в воздухе.

      Літак президента
      В центральной части 58 мест бизнес-класса 

      Президент России Владимир Путин, Ил-96-300ПУ

      Габариты: размах крыла – 60 метров, длина 55 метров
      Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)
      Страна производитель: Россия
      Начало эксплуатации: 2003 год

      Борт номер один для Владимира Путина был разработан на авиастроительном предприятии в Воронеже. Ил-96-300ПУ – четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер.

      Здесь установлено дополнительное оборудование связи – с борта можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.

      Літак президента
      Самолет Владимира Путина

      Крейсерская скорость лайнера превышает 850 километров в час, максимальная – около 900. Предельная дальность полета без дозаправки – 13 000 километров

      Площадь кабинета Владимира Путина на борту превышает 10 квадратных метров, салон украшен гобеленами, инкрустирован золотом и драгоценными камнями. В президентском самолете есть также комната отдыха с полноценной кроватью и тренажерный зал.

      Літак президента
      Салон самолета инкрустирован золотом и драгоценными камнями

      Борт имеет целый набор средств защиты от потенциальной атаки – как с земли, так и с воздуха. Например, корпус имеет специальное покрытие, делающее самолет менее заметным для РЛС. Есть также автоматические системы постановки помех, дезориентирующие радары и даже собственная система ПВО.

      Всего в президентском воздушном флоте РФ четыре самолета. Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все воздушные судна. На каком именно из них будет лететь Владимир Путин – неизвестно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следуют за бортом номер один в качестве резервных.

      Літак президента

      Літак президента
      Интерьер одного из новых президентских самолетов

      Президент Италии Серджо Матарелла, Airbus A340-500

      Габариты: длина – 68 метров, размах крыла – 63 метра
      Количество посадочных мест: до 440 (пассажирская версия).
      Страна производитель: Франция
      Начало эксплуатации: 2002 год

      За перелёты правительственных лиц отвечают Военно-воздушные силы Италии, на их балансе – три Airbus Corporate Jets, два небольших Dassault Falcon 50, пять Dassault Falcon 900 и два вертолёта AgustaWestland AW139, пишет Forbes.

      Літак президента
      Борт президента Италии

      Основной – Airbus A340-541 – модификация самолёта А340-500, способная преодолеть 16 тысяч километров. В пассажирской версии можно разместить до 440 человек.

      Президент и премьер-министр Италии на дальние расстояния летают на Airbus A340-541, который ВВС арендует у авиакомпании Etihad Airways. На борту есть президентские апартаменты и рабочий кабинет.

      Самолет президента
      Интерьер самолета Airbus A340-500 (VIP)

      Президент Украины Владимир Зеленский, Airbus A319

      Габариты: длина – 34 метра, размах крыла – 34 метра
      Количество посадочных мест: до 156 
      Страна производитель: Франция
      Начало эксплуатации: 2007 год

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому достался довольно современный флот, передает avianews.com. Сегодня в президентскую флотилию входят три самолета (Airbus A319-115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д) и вертолет Ми-8МТВ-1.

      Основой флота является корпоративная версия самолета Airbus A319. Самолет может совершать многочасовые длительные перелеты, например, для совершения визитов в Америку, и брать на борт десятки человек.

      Літак президента
      Самолет президента Украины

      Хотя самолет выпустили в 2007 году, длительное время внутри воздушного судна устанавливали специальный салон. Первым его начал использовать президент-беглец Виктор Янукович.

      Владимир Зеленский в качестве президента страны 4 июня 2019 года в свой первый зарубежный визит в Брюссель отправился именно на A319.

      Літак президента

      Літак президента

      Літак президента
      Интерьер лайнера Airbus A319

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости политики Дональд Трамп авиация Владимир Путин Борис Джонсон Ангела Меркель Эммануэль Макрон Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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