Борт номер один: на чем летают первые лица государств

Не секрет, что лидеры многих стран для полетов – дальних и внутренних – используют специальные воздушные суда, предназначенные для перевозки президентов и глав правительств. Вот только у кого-то в распоряжении один современный лайнер, а у кого-то их – целый парк. Рассказываем, какие же они – самолеты первых лиц стран мира.

Сверхзащита, возможность дозаправки в полете, тренажерные залы и все удобства 5-звездочного отеля позволяют президентам и премьер-министрам осуществлять перелеты, не отрываясь от рабочих дел и, одновременно, имея возможность полноценно от этого передохнуть.

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Основные характеристики и излишества первых бортов больших стран проанализировала компания Air Charter Service. Рассказываем о самых интересных деталях.



На чем летают лидеры стран / 24 канал

Президент США Дональд Трамп, Boeing VC-25A

Габариты: размах крыла 60 метров, длина – 68 метров.

Количество посадочных мест: до 500 (пассажирская версия)

Страна производитель: США

Начало эксплуатации: 1990 год

Всего в распоряжении Дональда Трампа два специально подготовленных лайнера. Основной – Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A). Если аэропорт назначения из-за характеристик своей ВПП не может принять самолет данного класса, в качестве борта номер один президента США выступает более компактный Boeing С-32. Но это – большое исключение.



Самолет президента США

Boeing 747 – первый в мире двухпалубный дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. На момент создания являлся крупнейшим воздушным судном гражданской авиации. Его максимальная скорость вплотную приближается к 1000 километрам в час, а дальность полета базовой версии Boeing 747-200 составляет около 14 000 километров.

Также имеется возможность производить дозаправку топливом в воздухе, что в теории позволяет самолету оставаться в небе неопределенно долгое время.

В целом самолет президента США может с комфортом перевозить 70 пассажиров и 26 членов экипажа. Пассажирская модель данного самолета предусматривает около 500 мест.



На Boeing VC-25A летал и Барак Обама

Лайнер может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов. Самолет имеет несколько каналов защищенной связи и предполагает эффективное отражение не только атак ракетным вооружением, но и направленных электромагнитных импульсов.

На борту VC-25A есть спальня, ванная комната, тренажерный зал и служебные помещения. Также – собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи. Большая часть мебели на самолете сделана вручную.



Интерьер самолета президента США

Канцлер Германии Ангела Меркель, Airbus A340-313X

Габариты: размах крыла – 60 метров, длина – 75 метров

Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)

Страна производитель: Франция

Начало эксплуатации: 1999 год

Парк воздушных судов, доступных Ангеле Меркель и ее ближайшему окружению – довольно широк: 3 специально оборудованные вертолета Eurocopter AS 532, 4 бизнес-джета Bombardier Global 5000, два Airbus A319-133X CJ. Но самый большой интерес из всего воздушного флота представляют Airbus A340-313X VIP "Конрад Аденауэр" и Airbus A340-313X VIP "Теодор Хойс".



Самолет первых лиц Германии

Лайнер, названный в честь первого канцлера Германии, был передан авиакомпанией Lufthansa в марте 2011 года. До этого момента борт 10 лет исполнял регулярные рейсы в качестве обычного пассажирского самолета.

Сейчас Airbus A340-313X рассчитан на перевозку около 150 пассажиров. На его борту есть апартаменты с душем, спальней, рабочим кабинетом и конференц-залом, в котором установлено оборудование для видеосвязи. Также в самолете есть полностью звукоизолированное помещение для проведения конфиденциальных переговоров.



Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер в самолете

Борт канцлера Германии также оборудован системой "свой-чужой", системами противоракетной обороны, а также – дополнительными баками для горючего, которые позволяют совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 13 500 километров. Такой дальности полета достаточно, чтобы без дозаправок добраться, например, из Берлина в Вашингтон, Пекин или Рио-де-Жанейро.

Президент Франции Эммануэль Макрон, Airbus A330-200

Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров

Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)

Страна производитель: Франция

Начало эксплуатации: 2011 год

Борт номер один президента Франции – это не только комфортный транспорт для перемещения на большие расстояния, но и полноценный пункт управления, позволяющий в режиме реального времени управлять основными институтами государства, в том числе – вооруженными силами.



Борт президента Франции

На борту французского президента есть спальня с просторной кроватью, санузел, гардеробная, кухня, рабочий кабинет, звукоизолированная переговорная на 12 человек, мини-операционная, а также – пространства и помещения для сопровождающих журналистов и членов официальной делегации.

Коммуникационное оборудование лайнера включает в себя несколько каналов защищенной связи, позволяющих передавать секретные, в том числе и зашифрованные сообщения.

Кроме Airbus A330-200, воздушный флот президента Франции имеет в своем распоряжении два реактивных Falcon 7X – далеко не каждая ВПП во Франции и других странах позволяет без риска принимать такие крупные воздушные суда, как Airbus A330-200.



Интерьер самолета Falcon 7X

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Airbus А330 "Voyager"

Габариты: длина – 59 метров, размах крыла – 60 метров

Количество посадочных мест: до 380 (пассажирская версия)

Страна производитель: Франция

Начало эксплуатации: 2016 год

По сравнению с бортами лидеров других ядерных стран, лайнер Соединенного Королевства по большому счету является обычным пассажирским самолетом, в котором несколько изменена стандартная планировка салона. Переоборудование и переоснащение самолета велось в условиях жесткой экономии.



Лайнер премьер-министра Великобритании

Так, на борту расположена небольшая VIP зона, в которой стоят два кресла-оттоманки. Раздвижные шторки при желании позволяют укрыться от внимания остальных членов делегации.

В центральной части салона – 58 мест бизнес-класса, в котором предполагается размещать министров и их замов. В хвостовой части – около 100 кресел эконом-класса, предназначенных для журналистов, освещающих работу кабинета министров.

Особенностью Airbus А330 "Voyager" также является возможность дозаправки в воздухе.



В центральной части – 58 мест бизнес-класса

Президент России Владимир Путин, Ил-96-300ПУ

Габариты: размах крыла – 60 метров, длина 55 метров

Количество посадочных мест: до 300 (пассажирская версия)

Страна производитель: Россия

Начало эксплуатации: 2003 год

Борт номер один для Владимира Путина был разработан на авиастроительном предприятии в Воронеже. Ил-96-300ПУ – четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер.

Здесь установлено дополнительное оборудование связи – с борта можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.



Самолет Владимира Путина

Крейсерская скорость лайнера превышает 850 километров в час, максимальная – около 900. Предельная дальность полета без дозаправки – 13 000 километров

Площадь кабинета Владимира Путина на борту превышает 10 квадратных метров, салон украшен гобеленами, инкрустирован золотом и драгоценными камнями. В президентском самолете есть также комната отдыха с полноценной кроватью и тренажерный зал.



Салон самолета инкрустирован золотом и драгоценными камнями

Борт имеет целый набор средств защиты от потенциальной атаки – как с земли, так и с воздуха. Например, корпус имеет специальное покрытие, делающее самолет менее заметным для РЛС. Есть также автоматические системы постановки помех, дезориентирующие радары и даже собственная система ПВО.

Всего в президентском воздушном флоте РФ четыре самолета. Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все воздушные судна. На каком именно из них будет лететь Владимир Путин – неизвестно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следуют за бортом номер один в качестве резервных.



Интерьер одного из новых президентских самолетов

Президент Италии Серджо Матарелла, Airbus A340-500

Габариты: длина – 68 метров, размах крыла – 63 метра

Количество посадочных мест: до 440 (пассажирская версия).

Страна производитель: Франция

Начало эксплуатации: 2002 год

За перелёты правительственных лиц отвечают Военно-воздушные силы Италии, на их балансе – три Airbus Corporate Jets, два небольших Dassault Falcon 50, пять Dassault Falcon 900 и два вертолёта AgustaWestland AW139, пишет Forbes.



Борт президента Италии

Основной – Airbus A340-541 – модификация самолёта А340-500, способная преодолеть 16 тысяч километров. В пассажирской версии можно разместить до 440 человек.

Президент и премьер-министр Италии на дальние расстояния летают на Airbus A340-541, который ВВС арендует у авиакомпании Etihad Airways. На борту есть президентские апартаменты и рабочий кабинет.



Интерьер самолета Airbus A340-500 (VIP)

Президент Украины Владимир Зеленский, Airbus A319

Габариты: длина – 34 метра, размах крыла – 34 метра

Количество посадочных мест: до 156

Страна производитель: Франция

Начало эксплуатации: 2007 год

Президенту Украины Владимиру Зеленскому достался довольно современный флот, передает avianews.com. Сегодня в президентскую флотилию входят три самолета (Airbus A319-115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д) и вертолет Ми-8МТВ-1.

Основой флота является корпоративная версия самолета Airbus A319. Самолет может совершать многочасовые длительные перелеты, например, для совершения визитов в Америку, и брать на борт десятки человек.



Самолет президента Украины

Хотя самолет выпустили в 2007 году, длительное время внутри воздушного судна устанавливали специальный салон. Первым его начал использовать президент-беглец Виктор Янукович.

Владимир Зеленский в качестве президента страны 4 июня 2019 года в свой первый зарубежный визит в Брюссель отправился именно на A319.



Интерьер лайнера Airbus A319