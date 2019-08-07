Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

В период летних отпусков украинцы активно пакуют чемоданы и отправляются на отдых. Часть – самолетами. Средний возраст флота украинских авиакомпаний – от 12 до 42 лет. У зарубежных авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в и из Украины, авиапарк несколько новее. Так что на самолетах какой давности мы путешествуем и насколько это безопасно?

Украинские авиакомпании

МАУ

Всего в наибольшей авиакомпании Украины МАУ в наличии есть 46 самолетов. Согласно данным реестра гражданских воздушных судов Украины (по состоянию на 14 июня 2019 года), новейшими авиалайнерами здесь являются Boeing 737-800 (2018 года изготовления), а самым старым – Boeing 767-300 (1991 год изготовления). Средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.

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Роза Ветров

"Роза Ветров" выполняет чартерные рейсы на 17 самолетах. Новейшему авиалайнеру Hawker 800XP/850XP 12 лет (2007 год изготовления), старейшему Airbus A320-212 – 23 года (1996 год изготовления). Средний возраст аэрофлота компании – 17 лет.

Bravo

У авиакомпании "Браво" в реестре есть 4 самолета 1990-1992 годов изготовления. Старейшему борту Boeing 737-500 29 лет, а новейшему – 27. Средний возраст аэрофлота компании – 28 лет.

Мотор Сич

Парк авиакомпании "Мотор Сич" – 11 самолетов (и 5 вертолетов). Старейший борт компании – Ан-12Б, 53 года (военно-транспортный), с пассажирских – 48-летний АН-24РВ. Новейшему – Ан-140 – 16 лет. Средний возраст аэрофлота компании – 42 года.

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SkyUp

Авиакомпания "SkyUp" – самая новая на сегодня украинская лоукост-компания, которая начала полеты в мае 2018 года. Сейчас имеет 8 самолетов. Самому старшему самолету Boeing 737-800 (1999 года выпуска) – 20 лет, самому младшему Boeing 737-800 (2013 года выпуска) – 6 (всего их 4). Средний возраст аэрофлота компании – 12 лет.

YanAir

"YanAir" – авиакомпания, которая базируется в аэропорту "Житомир" и выполняет полеты 7 самолетами. Выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Самый новый самолет на базе компании – 21-летний Airbus 321-112 (1998 год изготовления), самый старый – Boeing 737-300 1988 изготовления. Средний возраст аэрофлота компании – 27 лет.



Средний возраст флота украинских авиакомпаний

Международные авиаперевозчики

Air France

Французский авиаперевозчик имеет всего 206 самолетов. В Украине рейсы отправляются из аэропорта "Борисполь". Старейшему Airbus A340 пока 22 года, новейшему Boeing 787 – полтора года (их в авиакомпании 7). Средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.

British Airways

Парк британской авиакомпании, которая является одной из крупнейших в Европе – 276 самолетов. В Украине рейсы осуществляет из аэропорта "Борисполь". Старейшему Boeing 747 – более 22 лет (их в компании 34), новейшему Boeing 787 – 3 года (их 30). Средний возраст аэрофлота компании – 13,5 лет.

Turkish Airlines

В наличии турецкой авиакомпании – 291 самолет. В Украине летает из аэропортов "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса". Старейшему Airbus A320 – 12 лет (таких в компании 18). Новейших самолетов 38 (Boeing 777) – им по 5 лет. Средний возраст флота авиакомпании – 7 лет.

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Ryanair

В арсенале крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании – 434 самолета Boeing 737 Next Gen, которым сейчас по 8 лет. В Украине летает из аэропорта "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса".

Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air имеет парк из 103 самолетов. В Украине осуществляет рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны), "Львов", "Харьков", "Одесса". Средний возраст авиафлота компании – 5 лет (здесь есть 68 старых Airbus A320, которым по 7 лет, из самых новых – 35 Airbus A321 (по 2 года).

Lufthansa

Всего парк немецкой авиакомпании насчитывает 309 самолетов. В Украине летает из аэропорта "Борисполь", "Львов", "Одесса". Новейших 2 – Airbus A220, которым по полгода. Старейших McDonnell Douglas MD-11 – 12 (возраст – по 20 лет). Средний возраст авиафлот компании – 12 лет.

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Pegasus

Турецкая авиакомпания имеет 76 самолетов. Из них 36 Airbus A320, которым по 3 года, и 40 Boeing 737 Next Gen – по 7 лет. В Украине летает из аэропорта "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Одесса". Средний возраст флота авиакомпании – 5 лет.

Quatar Airways

Парк авиакомпании Quatar Airways насчитывает 225 самолетов. Новейшим по 2 года – 41 Airbus A350. Старейшим – 16 Airbus A319 (их всего 2). Средний возраст авиафлот компании – 6 лет.



Средний возраст флота популярных международных авиакомпаний

Зависит ли безопасность полета от возраста самолета?

Прежде всего, если говорить о безопасности пассажиров, то возраст самолета никоим образом не влияет на этот показатель, объяснил в комментарии 24 каналу авиационный эксперт, кандидат технических наук НАУ Богдан Долинце.

Исследования 2014-2015 года доказали, что самолет, которому 25 лет, фактически демонстрирует такие же показатели безопасности полетов, как самолет, которому около 5 лет. А вот младшие самолеты даже демонстрируют худшую статистику, что прежде всего связано как раз с приработкой новых запчастей,

– отметил эксперт.

То есть это влияет больше с точки зрения именно экономики авиакомпаний: чем самолет старше, тем чаще компании приходится тратить на него денег из-за периодических технических осмотров, замену различных комплектующих и деталей и т.д.

В ГП "Антонов", в свою очередь, 24 каналу отметили, что все от возраста многое зависит. Да, стареют системы, оборудование, материалы и сплавы конструкции. Новые требования к надежности работы оборудования и системам навигации, целостности конструкции в старых самолетах не применялись.

Новейший опыт эксплуатации, естественно, не учитывался при разработке самолетов в прошлом. Именно поэтому решение проблем возраста, их разрешение и внедрение для стареющих самолетов очень важно и актуально. Однако для безопасной эксплуатации старых самолетов также нужны новые решения научно-технического прогресса и мы, например, уделяем этим проблемам много внимания,

– пояснили на предприятии.

В целом, если придерживаться соответствующих инструкций по эксплуатации, то самолет будет безопасным независимо от своего возраста.

Какой срок эксплуатации самолета является критическим?

Конкретной цифры нет. Так, в ГП "Антонов" объяснили: ответ на 100% имеет экономический характер. Если авиакомпании хватает средств на поддержание рабочего состояния оборудования, систем, целостности конструкции и она придерживается выполнения всех требований ЭД – эксплуатация безопасна.

Как только авиакомпания начинает экономить – ждите неприятных сюрпризов. За соблюдением и выполнением требований к эксплуатации ответственность несут государственные авиационные администрации. Нами достигнут и подтвержден практикой безопасный срок эксплуатации 60 лет,

– рассказали в авиастроительном концерне.

Богдан Долинце отметил: самолет летает не до момента, когда у него что-то выйдет из строя, а определенное количество часов. И когда вероятность выхода какой-то детали из строя растет, то такая деталь меняется еще до того, как она сломается.

В целом, если посмотреть на авиапарк США, то там есть авиакомпании, средний возраст флота которых составляет 25 и более лет. Есть самолеты, которым по 40 лет и они сегодня еще летают. И часто имеют показатель регулярности лучше, чем компании с младшими флотами.

Поэтому, если говорить о возрасте самолетов, то тут две составляющие, которые необходимо понимать:

– за 20-30 лет фактически все в самолете, кроме самого корпуса, меняется.

– предельный возраст зависит больше от того, сколько этот самолет непосредственно выполнял полетов, сколько был в воздухе, сколько взлетов и посадок выполнил.

Поэтому здесь нет понятия "много лет" или "мало". Если, например, сравнивать авиакомпании-лоукостеры и ту же "Моторсич", то обычный рядовой самолет лоукостера, которому может быть 5 лет, за этот период может осуществить большее количество взлетов и посадок, чем за 20 лет мог осуществить самолет украинской авиакомпании.

Поэтому, когда этот предел для самолета наступает, он проходит проверки. И, если его ресурс позволяет, то он может осуществлять полеты еще пару лет и это абсолютно безопасно. А если не позволяет – тогда самолет снимается с эксплуатации.