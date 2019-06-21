Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

У період літніх відпусток українці активно пакують валізи та відправляються на відпочинок. Частина – літаками. Середній вік флоту українських авіакомпаній – від 12 до 42 років. У закордонних авіаперевізників, які здійснюють рейси до та з України, авіапарк дещо новіший. Тож на літаках якої давнини ми подорожуємо та наскільки це безпечно?

Українські авіакомпанії

МАУ

Всього в найбільшій авіакомпанії України МАУ в наявності є 46 літаків. Найновішими авіалайнерами тут є Boeing 737-800 (2018 року виготовлення), а найстарішим – Boeing 767-300 (1991 рік виготовлення). Середній вік аерофлоту компанії – 13 років.

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Роза Вітрів

"Роза Вітрів" виконує чартерні рейси на 17 літаках. Найновішому авіалайнеру Hawker 800XP/850XP 12 років (2007 рік виготовлення), найстарішому Airbus A320-212 – 23 роки (1996 рік виготовлення). Середній вік аерофлоту компанії – 17 років.

Bravo

За авіакомпанією "Браво" в реєстрі є 4 літаки 1990-1992 років виготовлення. Найстарішому борту Boeing 737-500 29 років, а найновішому – 27. Середній вік аерофлоту компанії – 28 років.

Мотор Січ

Парк авіакомпанії "Мотор Січ" – 11 літаків (та 5 гелікоптерів). Найстаріший борт – Ан-12Б, 53 роки, найновішому – Ан-150 – 16 років. Середній вік аерофлоту компанії – 42 роки.

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SkyUp

Авіакомпанія "SkyUp" – найновіша на сьогодні українська лоукост-компанія, яка розпочала польоти у травні 2018 року. Наразі має 8 літаків. Найстаршому літаку Boeing 737-800 (1999 року випуску) – 20 років, наймолодшому Boeing 737-800 (2013 року випуску) – 6 (всього їх 4). Середній вік аерофлоту компанії – 12 років.

YanAir

"YanAir" – авіакомпанія, що базується в аеропорту "Житомир" і виконує польоти 7 літаками. Виконує як внутрішні рейси, так і польоти за кордон. Найновіший літак на базі компанії – 21-річний Airbus 321-112 (1998 рік виготовлення), найстаріший – Boeing 737-300 1988 року виготовлення. Середній вік аерофлоту компанії – 27 років.



Середній вік флоту українських авіакомпаній

Міжнародні авіаперевізники

Air France

Французький авіаперевізник має всього 206 літаків. В Україні рейси відправляються з аеропорту "Бориспіль". Найстарішому Airbus A340 наразі 22 роки, найновішому Boeing 787 – півтора року (їх в авіакомпанії 7). Середній вік аерофлоту компанії – 13 років.

British Airways

Парк британської авіакомпанії, яка є однією з найбільших у Європі – 276 літаків. В Україні рейси здійснює з аеропорту "Бориспіль". Найстарішому Boeing 747 – понад 22 роки (їх у компанії 34), найновішому Boeing 787 – 3 роки (їх 30). Середній вік аерофлоту компанії – 13,5 років.

Turkish Airlines

У наявності турецької авіакомпанії – 291 літак. В Україні літає з аеропортів "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Одеса". Найстарішому Airbus A320 – 12 років (таких у компанії 18). Найновіших літаків 38 (Boeing 777) – їм по 5 років. Середній вік флоту авіакомпанії – 7 років.

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Ryanair

В арсеналі найбільшої в Європі бюджетної авіакомпанії – 434 літаки Boeing 737 Next Gen, яким наразі по 8 років. В Україні літає з аеропорту "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Одеса".

Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air має парк зі 103 літаків. В Україні здійснює рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни), "Львів", "Харків", "Одеса". Середній вік авіафлоту компанії – 5 років (тут є 68 найстаріших Airbus A320, яким по 7 років, з найновіших – 35 Airbus A321 (по 2 роки).

Lufthansa

Всього парк німецької авіакомпанії нараховує 309 літаків. В Україні літає з аеропорту "Бориспіль", "Львів", "Одеса". Найновіших 2 – Airbus A220, яким по півроку. Найстаріших McDonnell Douglas MD-11–12 (вік – по 20 років). Середній вік авіафлоту компанії – 12 років.

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Pegasus

Турецька авіакомпанія має 76 літаків. З них 36 Airbus A320, яким по 3 роки, та 40 Boeing 737 Next Gen – по 7 років. В Україні літає з аеропорту "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Одеса". Середній вік флоту авіакомпанії – 5 років.

Quatar Airways

Парк авіакомпанії Quatar Airways налічує 225 літаків. Найновішим по 2 роки – 41 Airbus A350. Найстарішим – 16, Airbus A319 (їх всього 2). Середній вік авіафлоту компанії – 6 років.



Середній вік флоту популярних міжнародних авіакомпаній

Чи залежить безпечність польоту від віку літака?

Передусім, якщо говорити про безпеку пасажирів, то вік літака жодним чином не впливає на цей показник, пояснив у коментарі 24 каналу авіаційний експерт, кандидата технічних наук НАУ Богдан Долінце.

Дослідження 2014-2015 року довели, що літак, якому 25 років, фактично демонструє такі ж показники безпеки польотів, як літак, якому близько 5 років. А от молодші літаки навіть демонструють гіршу статистику, що передусім пов'язано якраз із припрацюванням нових запчастин,

– зазначив експерт.

Тобто це впливає більше з точки зору саме економіки авіакомпаній: чим літак старший, тим частіше компанії доводиться витрачати на нього грошей через періодичні технічні огляди, заміну різних комплектуючих і деталей тощо.

У ДП "Антонов", своєю чергою, 24 каналу зазначили, що все ж від віку багато що залежить. Так, старіють системи, обладнання, матеріали і сплави конструкції. Новітні вимоги до надійності роботи обладнання і систем навігації, цілісності конструкції в старих літаках не застосовувалися.

Новітній досвід експлуатації, природно, не враховувався при розробці літаків в минулому. Саме тому вирішення проблем віку, їх розв’язання і впровадження для старіючих літаків дуже важливе і актуальне. Проте для безпечної експлуатації старих літаків також потрібні новітні рішення науково-технічного прогресу і ми, наприклад, приділяємо цим проблемам багато уваги,

– пояснили у підприємстві.

В цілому, якщо дотримуватися відповідних інструкцій з експлуатації, то літак буде безпечним незалежно від свого віку.

Який термін експлуатації літака є критичним?

Конкретної цифри немає. Так, у ДП "Антонов" пояснили: відповідь на 100% має економічний характер. Якщо авіакомпанії вистачає коштів на підтримку робочого стану обладнання, систем, цілісності конструкції і вона дотримується виконання всіх вимог ЕД – експлуатація безпечна.

Як тільки авіакомпанія починає економити – чекайте неприємних сюрпризів. За дотриманням і виконанням вимог до експлуатації відповідальність несуть державні авіаційні адміністрації. Нами досягнуто і доведено практикою безпечний термін експлуатації 60 років,

– розповіли у авіабудівному концерні.

Богдан Долінце зазначив: літак літає не до моменту, коли у нього щось вийде з ладу, а певну кількість годин. І коли ймовірність виходу якоїсь деталі з ладу зростає, то така деталь змінюється ще до того, як вона зламається.

В цілому, якщо подивитися на авіапарк США, то там є авіакомпанії, середній вік флоту яких складає 25 і більше років. Є літаки, яким по 40 років і вони сьогодні ще літають. І часто мають показник регулярності кращий, ніж компанії з молодшими флотами.

Тому, якщо говорити про вік літаків, то тут дві складові необхідно розуміти:

– за 20-30 років фактично все в літаку, крім самого корпусу, змінюється.

– граничний вік залежить більше від того, скільки цей літак безпосередньо виконував польотів, скільки був у повітрі, скільки злетів та посадок виконав.

Тому тут немає поняття "багато років" чи "мало". Якщо, наприклад, порівнювати авіакомпанії-лоукостери та ту ж "Моторсіч", то звичайний рядовий літак лоукостера, якому може бути 5 років, за цей період може здійснити більшу кількість злетів і посадок, ніж за 20 років міг здійснити літак української авіакомпанії.

Тож, коли ця гранична межа для літака настає, він проходить перевірки. І, якщо його ресурс дозволяє, то він може здійснювати польоти ще певну кількість років і це абсолютно безпечно. А якщо не дозволяє – тоді літак знімається з експлуатації.