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      Борт номер один: на чому літають перші особи держав

      52 Читать новость на русском
      На чому літають президенти і прем'єр-міністри країн світу
      На чому літають президенти і прем'єр-міністри країн світу / 24 канал

      Не секрет, що лідери багатьох країн для польотів – далеких і внутрішніх – використовують спеціальні повітряні судна, призначені для перевезення президентів і глав урядів. Ось тільки у когось в розпорядженні один сучасний лайнер, а у когось їх – цілий парк. Розповідаємо, які ж вони – літаки перших осіб країн світу.

      Екстразахист, можливість дозаправки в польоті, тренажерні зали і всі зручності 5-зіркового готелю дозволяють президентам і прем'єр-міністрам здійснювати перельоти, не відриваючись від робочих справ і, водночас, мати можливість повноцінно від цього перепочити.

      Також цікаво: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

      Основні характеристики і надмірності перших бортів великих країн проаналізувала компанія Air Charter Service. Розповідаємо про найцікавіші деталі.

      Самолеты президентов
      На чому літають лідери країн / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп, Boeing VC-25A

      Габарити: розмах крила 60 метрів, довжина – 68 метрів.
      Кількість посадкових місць: до 500 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: США
      Початок експлуатації: 1990 рік

      Всього в розпорядженні Дональда Трампа два спеціально підготовлені лайнери. Основний – Boeing 747-200B (військове позначення VC-25A). Якщо аеропорт призначення через характеристики своєї злітно-посадкової смуги (ЗПС) не може прийняти літак даного класу, як борт номер один президента США використовують більш компактний Boeing С-32. Але це – велике виключення.

      Літак президента
      Літак президента США

      Boeing 747 – перший в світі двопалубний далекомагістральний широкофюзеляжний пасажирський літак. На момент створення був найбільшим повітряним судном цивільної авіації. Його максимальна швидкість впритул наближається до 1000 кілометрів на годину, а дальність польоту базової версії Boeing 747-200 складає близько 14 000 кілометрів.

      Також є можливість проводити дозаправку паливом в повітрі, що в теорії дозволяє літаку залишатися в небі невизначено довго.

      Загалом літак президента США може з комфортом перевозити 70 пасажирів і 26 членів екіпажу. Пасажирська модель цього літака передбачає близько 500 місць.

      Літак президента
      На Boeing VC-25A літав і Барак Обама

      Лайнер може служити для Дональда Трампа повноцінним центром управління найважливішими державними інститутами під час тривалих перельотів. Літак має кілька каналів захищеного зв'язку і передбачає ефективне відбиття не тільки атак ракетним озброєнням, а й спрямованих електромагнітних імпульсів.

      На борту VC-25A є спальня, ванна кімната, тренажерний зал і службові приміщення. Також – власна операційна, з усім необхідним обладнанням для надання екстреної хірургічної допомоги. Більшість меблів на літаку зроблена вручну.

      Літак президента

      Літак президента
      Інтер'єр літака президента США

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Airbus A340-313X

      Габарити: розмах крила 60 метрів, довжина – 75 метрів.
      Кількість посадкових місць: до 300 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: Франція
      Початок експлуатації: 1999 рік

      Парк повітряних суден, доступних Ангелі Меркель і її найближчому оточенню – досить широкий: 3 спеціально обладнані вертольоти Eurocopter AS 532, 4 бізнес-джета Bombardier Global 5000, два Airbus A319-133X CJ. Але найцікавіші з усього повітряного флоту – Airbus A340-313X VIP "Конрад Аденауер" і Airbus A340-313X VIP "Теодор Хойс".

      Літак Меркель
      Літак перших осіб Німеччини

      Лайнер, названий на честь першого канцлера Німеччини, був переданий авіакомпанією Lufthansa в березні 2011 року. До цього моменту борт 10 років виконував регулярні рейси як звичайний пасажирський літак.

      Зараз Airbus A340-313X розрахований на перевезення близько 150 пасажирів. На його борту є апартаменти з душем, спальнею, робочим кабінетом і конференц-залом, в якому встановлено обладнання для відеозв'язку. Також в літаку є повністю звукоізольовані приміщення для проведення конфіденційних переговорів.

      Літак Меркель
      Ангела Меркель і Франк-Вальтер Штайнмаєр в літаку

      Борт канцлера Німеччини також обладнаний системою "свій-чужий", системами протиракетної оборони, а також – додатковими баками для пального, які дозволяють здійснювати безпосадочні перельоти на відстань до 13 500 кілометрів. Такої дальності польоту досить, щоб без дозаправок дістатися, наприклад, з Берліна до Вашингтона, Пекіну або Ріо-де-Жанейро.

      Президент Франції Еммануель Макрон, Airbus A330-200

      Габарити: розмах крила 59 метрів, довжина – 60 метрів.
      Кількість посадкових місць: до 380 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: Франція
      Початок експлуатації: 2011 рік

      Борт номер один президента Франції – це не тільки комфортний транспорт для пересування на великі відстані, але і повноцінний пункт управління, що дозволяє в режимі реального часу управляти основними інститутами держави, в тому числі – збройними силами.

      Самолет президента
      Борт президента Франції

      На борті французького президента є спальня з просторим ліжком, санвузол, гардеробна, кухня, робочий кабінет, звукоізольована переговорна на 12 осіб, міні-операційна, а також – приміщення для супроводжуючих журналістів і членів офіційної делегації.

      Комунікаційне обладнання лайнера містить в собі кілька каналів захищеного зв'язку, що дозволяють передавати секретні, в тому числі і зашифровані повідомлення.

      Крім Airbus A330-200, у повітряний флот президента Франції входять два реактивних Falcon 7X – далеко не кожна ЗПС у Франції та інших країнах дозволяє без ризику приймати такі великі повітряні судна, як Airbus A330-200.

      Самолет президента
      Інтер'єр самолета Falcon 7X

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Airbus А330 "Voyager"

      Габарити: розмах крила 59 метрів, довжина – 60 метрів.
      Кількість посадкових місць: до 380 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: Франція
      Початок експлуатації: 2016 рік

      У порівнянні з бортами лідерів інших ядерних країн, лайнер Сполученого Королівства за великим рахунком є звичайним пасажирським літаком, в якому дещо змінено стандартне планування салону. Переобладнання і переоснащення літака велося в умовах жорсткої економії.

      Літак президента
      Лайнер прем'єр-міністра Великої Британії

      Так, на борту розташована невелика VIP-зона, в якій стоять два крісла-отоманки. Розсувні шторки за бажання дозволяють сховатися від уваги інших членів делегації.

      У центральній частині салону – 58 місць бізнес-класу, в якому передбачається розміщувати міністрів і їх заступників. У хвостовій частині – близько 100 крісел економ-класу, призначених для журналістів, які висвітлюють роботу Кабінету міністрів.

      Особливістю Airbus А330 "Voyager" також є можливість дозаправки в повітрі.

      Літак президента
      У центральній частині 58 місць бізнес-класу

      Президент Росії Володимир Путін, Іл-96-300ПУ

      Габарити: розмах крила 60 метрів, довжина – 55 метрів.
      Кількість посадкових місць: до 300 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: Росія
      Початок експлуатації: 2003 рік

      Борт номер один для Володимира Путіна був розроблений на авіабудівному підприємстві у Воронежі. Іл-96-300ПУ – чотирьохдвигунний широкофюзеляжний далекомагістральний лайнер.

      Тут встановлено додаткове обладнання зв'язку – з борту можна здійснювати оперативне командування військами на випадок раптового військового конфлікту.

      Літак президента
      Літак Володимира Путіна

      Крейсерська швидкість лайнера перевищує 850 кілометрів на годину, максимальна – близько 900. Гранична дальність польоту без дозаправки – 13 000 кілометрів

      Площа кабінету Володимира Путіна на борту перевищує 10 квадратних метрів, салон прикрашений гобеленами, інкрустований золотом і дорогоцінним камінням. У президентському літаку є також кімната відпочинку з повноцінним ліжком і тренажерний зал.

      Літак президента
      Салон літака інкрустовано золотом і дорогоцінним камінням

      Борт має цілу низку засобів захисту від потенційної атаки – як із землі, так і з повітря. Наприклад, корпус має спеціальне покриття, що робить літак менш помітним для РЛС. Є також автоматичні системи постановки перешкод, які дезорієнтують радари, і навіть власна система ППО.

      Всього в президентському повітряному флоті РФ чотири літаки. Як тільки стає відомо про той чи інший закордонний візит, до вильоту починають готувати всі повітряні судна. На якому саме з них буде летіти Володимир Путін – невідомо до останнього моменту. Після того, як вибір зроблено, один або всі три літаки, що залишилися, слідують за бортом номер один в якості резервних.

      Літак президента

      Літак президента
      Інтер'єр одного з нових президентських літаків

      Президент Італії Серджо Матарелла, Airbus A340-500

      Габарити: розмах крила 68 метрів, довжина – 63 метри.
      Кількість посадкових місць: до 440 (пасажирська версія)
      Країна-виробник: Франція
      Початок експлуатації: 2002 рік

      За перельоти урядових осіб відповідають військово-повітряні сили Італії, на їх балансі – три Airbus Corporate Jets, два невеликих Dassault Falcon 50, п'ять Dassault Falcon 900 і два вертольоти AgustaWestland AW139, пише Forbes.

      Літак президента
      Борт президента Італії

      Основний – Airbus A340-541 – модифікація літака А340-500, здатна подолати 16 тисяч кілометрів. У пасажирській версії можна розмістити до 440 осіб.

      Президент і прем'єр-міністр Італії на далекі відстані літають на Airbus A340-541, який військово-повітряні сили орендують у авіакомпанії Etihad Airways. На борту є президентські апартаменти і робочий кабінет.

      Самолет президента
      Інтер'єр літака Airbus A340-500 (VIP)

      Президент України Володимир Зеленський, Airbus A319

      Габарити: розмах крила 34 метри, довжина – 34 метри.
      Кількість посадкових місць: до 156
      Країна-виробник: Франція
      Початок експлуатації: 2007 рік

      Президенту України Володимиру Зеленському дістався досить сучасний флот, пише avianews.com. Сьогодні в президентську флотилію входять три літаки (Airbus A319-115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д) і гвинтокрил Мі-8МТВ-1.

      Основою флоту є корпоративна версія літака Airbus A319. Літак може здійснювати багатогодинні тривалі перельоти, наприклад, для здійснення візитів в Америку, і брати на борт десятки людей.

      Літак президента
      Літак президента України

      Хоча літак випустили в 2007 році, тривалий час всередині повітряного судна встановлювали спеціальний салон. Першим його почав використовувати президент-утікач Віктор Янукович.

      Володимир Зеленський як президент країни 4 червня 2019 року в свій перший закордонний візит до Брюсселя вирушив саме на A319.

      Літак президента

      Літак президента

      Літак президента
      Інтер'єр лайнера Airbus A319

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини політики Дональд Трамп авіація Володимир Путін Президент України Борис Джонсон Ангела Меркель Еммануель Макрон Публікації Статті Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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