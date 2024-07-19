Об этом сообщает телеграм-паблик "Монитор", передает 24 Канал и рассказывает об опасности.

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Ту-95МС взлетели в России

Курс бортов – юго-восточный с вектором на Саратовскую область вражеского государства.

Как отмечают телеграм-каналы, вхождения в Саратовскую или Волгоградскую области России следует ожидать около 23:30.

Ту-95, также известный как "Медведь", является стратегическим бомбардировщиком и ракетным носителем, разработанным в СССР во время холодной войны. Он остается на службе в Воздушно-космических силах России и известен своим характерным дизайном и длительным сроком эксплуатации.

Самолет имеет максимальную дальность полета более 12 000 километров без дозаправки, что позволяет ему осуществлять длительные стратегические миссии. Для россиян это означает атаковать Украину крылатыми ракетами класса "воздух – земля".

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Речь идет о ракетах Х-55, а также Х-101, которыми российские оккупанты неоднократно наносили удары по нашему государству. Напомним, что 8 июля захватчики совершили ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" именно ракетой Х-101, в результате чего погибли люди.