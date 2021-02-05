Подарил украинскую икону Лаврову: в Боснии допросили главу президиума страны
Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика допросили в прокуратуре страны. Дело касается иконы, которую Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову. Реликвия оказалась украинской и вывезенной из оккупированного Луганска.
Источник:"Радио Свобода"
О том, что допрос состоялся, рассказала сторона обвинения.
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Пока никаких деталей из того, что сказал Додик прокурорам, неизвестно.
С прокурорами и главой МИД страны говорил посол Украины
Отметим, что ранее украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с главой МИД страны Бисерой Туркович. Дипломаты обсудили возможность возвращения иконы в Украину.
В прокуратуре украинского посла также заверили, что активно расследуют дело и проводят максимально возможное количество следственных действий.
Скандал с украинской иконой в Боснии:
- Когда Лавров был в Сараево, ему подарили икону. Подарок вручил именно Милорад Додик.
- В украинском МИД, увидев фото, сообщили, что икона является вероятно из Украины.
- Об этом свидетельствует печать на иконе. Реликвия исчезла из оккупированного Луганска.
- Лавров уже передал икону обратно в Боснию.
- Сам Додик заявил, что передаст реликвию Киеву, если украинцы докажут, что на самом деле ее искали.
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