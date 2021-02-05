Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика допросили в прокуратуре страны. Дело касается иконы, которую Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову. Реликвия оказалась украинской и вывезенной из оккупированного Луганска.

О том, что допрос состоялся, рассказала сторона обвинения.

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Пока никаких деталей из того, что сказал Додик прокурорам, неизвестно.

С прокурорами и главой МИД страны говорил посол Украины

Отметим, что ранее украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с главой МИД страны Бисерой Туркович. Дипломаты обсудили возможность возвращения иконы в Украину.

В прокуратуре украинского посла также заверили, что активно расследуют дело и проводят максимально возможное количество следственных действий.

Скандал с украинской иконой в Боснии: