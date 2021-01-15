Икону святого Николая, которую Босния и Герцеговина ранее подарила Сергею Лаврову, могут вернуть в Украину. Это произойдет при условии, если Киев докажет, что действительно искал ее.

Такое заявление сделал председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, комментируя требование министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возвращении иконы в Украину. Об этом он рассказал изданию Radio Slobodna Europa.

К теме Подарена Лаврову икона с Донбасса: СМИ обнародовали стоимость и где она хранилась

Если Украина докажет, что искала икону до дня, когда я имел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и отдам ее,

- сказал Додик.

По его словам, агентство по координации деятельности полицейских органов Боснии и Герцеговины, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, сообщило, что Интерпол не имеет никакой информации о поиске иконы.

Главное о передаче украинской иконы Лаврову:

Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сараево председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ему позолоченную икону святого Николая.

Обратите внимание! Речь идет о 300-летней украинской иконе, вывезенной из оккупированного Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры за 1920 год.

В ответ на это посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту протеста с просьбой предоставить официальную информацию о причине, почему украинская икона была подарена Лаврову.

23 декабря Россия официально сообщила, что передала икону в посольство Боснии и Герцеговины. А уже через 2 дня, 25 декабря, боснийский посол в России Желько Самарджия лично привез икону из Москвы и отдал ее Милораду Додику.

Как Украина отреагировала на передачу иконы Лаврову

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что икона должна вернуться в Украину.

"Украинская икона обожгла руки даже искушенным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает лгать, превосходя своих старших друзей. Украина в дальнейшем требует возвращения иконы", – отмечал Дмитрий Кулеба в своем твиттере.