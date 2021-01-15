Ікону святого Миколая, яку Боснія та Герцеговина раніше подарувала Сергію Лаврову, можуть повернути в Україну. Це станеться за умови, якщо Київ доведе, що дійсно шукав її.

Таку заяву зробив голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, коментуючи вимогу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про повернення ікони в Україну. Про це він розповів виданню Radio Slobodna Europa.

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Якщо Україна доведе, що шукала ікону до перед днем, коли я мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і віддам її,

– сказав Додік.

За його словами, Агенція з координації діяльності поліцейських органів Боснії і Герцеговини, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, повідомила, що Інтерпол не має жодної інформації про пошук ікони.

Головне про передачу української ікони Лаврову:

Під час візиту глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Сараєва, голова президіуму Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував йому позолочену ікону святого Миколая.

Зверніть увагу! Мовиться про 300-річну українську ікону, вивезену з окупованого Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури за 1920 рік.

У відповідь на це, посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту протесту з проханням надати офіційну інформацію про причину, чому українська ікона була подарована Лаврову.

23 грудня Росія офіційно повідомила, що передала ікону до посольства Боснії та Герцеговини. А вже через 2 дні, 25 грудня, боснійський посол у Росії Желько Самарджія особисто привіз ікону з Москви і віддав її Мілораду Додіку.

Як Україна відреагувала на передачу ікони Лаврову

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ікона повинна повернутись в Україну.

"Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони", – наголошував Дмитро Кулеба у своєму твіттері.