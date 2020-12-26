Украинское посольство Украины в Боснии и Герцеговине призвало вернуть Украине икону, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову. Эту икону в свое время вывезли из оккупированного Луганска. Однако, как она оказалась в Боснии, – неизвестно.

Новое заявление посольства Украины в Боснии относительно иконы

Как отметил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, украинское диппредставительство настаивает на неотложном предоставлении информации со стороны официального Сараева, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона. Об этом сообщает "Украинская правда".

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По словам Кирилича, во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным,

– подчеркнул украинский посол.

В то же время он подчеркнул, "если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине".

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Коротко об истории с украинской иконой, Боснией и Лавровым