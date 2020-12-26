Надо вернуть: посольство Украины обратилось к Боснии относительно подаренной Лаврову иконы
Украинское посольство Украины в Боснии и Герцеговине призвало вернуть Украине икону, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову. Эту икону в свое время вывезли из оккупированного Луганска. Однако, как она оказалась в Боснии, – неизвестно.
Новое заявление посольства Украины в Боснии относительно иконы
Как отметил посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, украинское диппредставительство настаивает на неотложном предоставлении информации со стороны официального Сараева, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона. Об этом сообщает "Украинская правда".
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По словам Кирилича, во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.
Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным,
– подчеркнул украинский посол.
В то же время он подчеркнул, "если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине".
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Коротко об истории с украинской иконой, Боснией и Лавровым
- Глава российского МИД Сергей Лавров посетил Боснию 14 декабря. Во время визита глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ему икону.
- В ответ посольство Украины в Боснии направило ноту протеста. Из документа следует, что речь идет о 300-летней украинской иконе, вывезенной из оккупированного Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры за 1920 год.
- В то же время из-за истории с иконой прокуратура Боснии возбудила уголовное дело. Правоохранители выясняют, как она попала в страну.
- 23 декабря МИД России сообщил, что передал икону в посольство Боснии и Герцеговины.
- А 25 числа посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
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