Українське посольство України в Боснії та Герцеговині закликало повернути Україні ікону, яку подарували очільнику МЗС Росії Сергієву Лаврову. Цю ікону свого часу вивезли з окупованого Луганська. Однак, як вона опинилася в Боснії, – невідомо.

Нова заява посольства України в Боснії щодо ікони

Як зауважив посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, українське диппредставництво наполягає на невідкладному наданні інформації з боку офіційного Сараєва, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона. Про це повідомляє "Українська правда".

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За словами Кирилича, під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії та Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною,

– наголосив український посол.

Водночас він підкреслив, "якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація є офіційно не підтвердженою), то треба зробити другий – повернути її Україні".

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