Треба повернути: посольство України звернулося до Боснії щодо подарованої Лаврову ікони
Українське посольство України в Боснії та Герцеговині закликало повернути Україні ікону, яку подарували очільнику МЗС Росії Сергієву Лаврову. Цю ікону свого часу вивезли з окупованого Луганська. Однак, як вона опинилася в Боснії, – невідомо.
Нова заява посольства України в Боснії щодо ікони
Як зауважив посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, українське диппредставництво наполягає на невідкладному наданні інформації з боку офіційного Сараєва, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона. Про це повідомляє "Українська правда".
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За словами Кирилича, під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.
Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії та Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною,
– наголосив український посол.
Водночас він підкреслив, "якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація є офіційно не підтвердженою), то треба зробити другий – повернути її Україні".
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Коротко про історію з українською іконою, Боснією та Лавровим
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров відвідав Боснію 14 грудня. Під час візиту голова Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував йому ікону.
- У відповідь посольство України в Боснії направило ноту протесту. З документу випливає, що мовиться про 300-річну українську ікону, вивезену з окупованого Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури за 1920 рік.
- Водночас через історією з іконою прокуратура Боснії порушила кримінальну справу. Правоохоронці з'ясовують, як вона потрапила до країни.
- 23 грудня МЗС Росії повідомило, що передало ікону в посольство Боснії та Герцеговини.
- А 25 числа посол Боснії в Росії Желько Самарджія заявив, що особисто привіз ікону з Москви та передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
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