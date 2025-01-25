Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение Министерства обороны Украины.

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БЗВП – обязательное условие для обучения в университете

Отмечается, что теоретический курс БЗВП будет преподаваться для всех студентов. А практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Относительно женщин, которые пригодны по состоянию здоровья, то они могут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством,

– указывают в министерстве.

После прохождения БЗВП студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую, согласно действующему законодательству, должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет.

Также прохождение БОВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.