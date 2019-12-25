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      Боевики продолжают бить по украинским позициям: где было горячее всего

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

      Враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

      К теме: На Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий: имя и фото погибшего

      Три обстрелы украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", а именно:

      • дважды вблизи Красногоровки,
      • рядом с Невельском – из миномета калибра 120 мм – 7 мин.

      Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • рядом с Крымским,
      • четыре раза вблизи населенного пункта Луганское.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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