Боевики продолжают бить по украинским позициям: где было горячее всего
Пророссийские боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.
Враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
К теме: На Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий: имя и фото погибшего
Три обстрелы украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", а именно:
- дважды вблизи Красногоровки,
- рядом с Невельском – из миномета калибра 120 мм – 7 мин.
Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- рядом с Крымским,
- четыре раза вблизи населенного пункта Луганское.
В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала