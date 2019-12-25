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      Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Проросійські бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів жоден боєць ЗСУ не постраждав.

      Ворог обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів і 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

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      Три обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме:

      • двічі поблизу Красногорівки,
      • поруч з Невельським – з міномету калібру 120 мм – 7 мін.

      П'ять обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ": 

      • поруч з Кримським,
      • чотири рази поблизу населеного пункту Луганське.

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".  Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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