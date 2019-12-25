Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: де було найгарячіше

Проросійські бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Ворог обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів і 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

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Три обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме:

двічі поблизу Красногорівки,

поруч з Невельським – з міномету калібру 120 мм – 7 мін.

П'ять обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ":

поруч з Кримським,

чотири рази поблизу населеного пункту Луганське.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу