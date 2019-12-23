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      На Донбасі загинув молодий український військовий: ім'я та фото загиблого

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      На Донбасі загинув 29-річний військовий Герман Соловйов / колаж 24 каналу

      Під час перестрілки з проросійськими бойовиками на Донбасі загинув 29-річний боєць 93-ої механізованої бригади Холодний Яр Герман Соловйов. Хлопець родом з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, у нього залишилася мама.

      Про загибель свого бійця повідомила бригада Холодний Яр.

      Важливо! Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих

      Герман Соловйов був механіком-водієм, а через свій високий зріст отримав позивний "Маяк". Він проживав у Дніпрі.

      Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій з золотими руками. Відмінний спеціаліст. Сказали – зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата,
      – так охорактеризували загиблого воїна його побратими.

      До бригади Холодний Яр він приєднався, коли її бійці вийшли на Донеччину, і разом з нею воював у Верхньоторецькому. У збройних силах з вересня 2018 року.

      Герман Соловйов вже десятий загиблий воїн Об'єднаних сил лише у грудні 2019 року.

      Загиблий військовий Герман Соловйов: дивіться фото

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Жертви
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