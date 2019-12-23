На Донбасі загинув молодий український військовий: ім'я та фото загиблого

Під час перестрілки з проросійськими бойовиками на Донбасі загинув 29-річний боєць 93-ої механізованої бригади Холодний Яр Герман Соловйов. Хлопець родом з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, у нього залишилася мама.

Про загибель свого бійця повідомила бригада Холодний Яр.

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Герман Соловйов був механіком-водієм, а через свій високий зріст отримав позивний "Маяк". Він проживав у Дніпрі.

Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій з золотими руками. Відмінний спеціаліст. Сказали – зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата,

– так охорактеризували загиблого воїна його побратими.

До бригади Холодний Яр він приєднався, коли її бійці вийшли на Донеччину, і разом з нею воював у Верхньоторецькому. У збройних силах з вересня 2018 року.

Герман Соловйов вже десятий загиблий воїн Об'єднаних сил лише у грудні 2019 року.

Загиблий військовий Герман Соловйов: дивіться фото