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      Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих

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      У першій половині грудня на Донбасі загинули 8 українських військових, ще 12 – поранені / politeka.net

      За першу половину грудня окупанти зазнали втрат у кількості 44 воїнів. За цей же час Об'єднані сили зазнали 20 втрат, серед яких 9 українських військових загинули.

      З 44 втрат бойовиків 22 терористів були ліквідованими. Ще 22 травмовині, повідомляє штаб ООС.

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      Хто з українських військових загинув у грудні

      • нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;
      • піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;
      • воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
      • молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
      • старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;

      Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого осбтрілу.

      • "чорний запорожець" Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;
      • спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;
      • спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу.

      Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були снайперами спецпідрозділу "Альфа", працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження.

      У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Служба безпеки України Нацгвардія Жертви Постраждалі
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