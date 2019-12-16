Втрати України і бойовиків на Донбасі у грудні: цифри та імена загиблих
За першу половину грудня окупанти зазнали втрат у кількості 44 воїнів. За цей же час Об'єднані сили зазнали 20 втрат, серед яких 9 українських військових загинули.
З 44 втрат бойовиків 22 терористів були ліквідованими. Ще 22 травмовині, повідомляє штаб ООС.
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Хто з українських військових загинув у грудні
- нацгвардієць Сергій Михальчук (21 рік) – 14 грудня під час артилерійської атаки прикрив власним тілом свого побратима;
- піхотинець Андрій Дзюба (26 років) – 11 грудня загинув під час виконання бойового завдання;
- воїн механізованої бригади Андрій Войтович (29 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
- молодший сержант Віктор Пруський (49 років) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
- старший сержант Сергій Сирота (22 роки) – 9 грудня загинув внаслідок підриву;
Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота разом загинули від підриву, який трапився внаслідок ворожого осбтрілу.
- "чорний запорожець" Дмитро Темний (28 років) – 7 грудня загинув внаслідок ворожого обстрілу;
- спецпризначинець СБУ Денис Волочаєв – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу;
- спецпризначинець СБУ Дмитро Каплунов – 1 грудня загинув від ворожого обстрілу.
Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були снайперами спецпідрозділу "Альфа", працювали в особливо важкій точці для снайперів, де їм протистояли бойовики з новітнім обладнанням стеження.
У період з 1 до 15 грудня ще 12 українських військових зазнали бойових поранень.