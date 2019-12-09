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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      На Донбасі загинув молодий військовий: ім’я та фото героя

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      Дмитро Темний загинув 7 грудня / facebook.com/72.brigade.best

      На окупованому Донбасі загинув молодший сержант Дмитро Темний. Проросійські бойовики вбили героя 7 грудня.

      У фейсбуці бригада "Чорних Запорожців" повідомила, що життя воїна обірвалося внаслідок обстрілу. Дмитру Темному було лише 28 років.

      Важливо: Бойовики обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

      Командування та особовий склад висловили щирі співчуття рідним та близьким героя.

      Непоправна втрата для кожного з нас. Низько схиляємо голови у журбі,
      – додали у бригаді.

      Зауважимо, 7 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. Бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, загинув один захисник, а ще троє – отримали травми.

      Напередодні окупанти повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова. Що відомо про військового – читайте тут.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані РФ території Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Жертви Новини Росії Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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