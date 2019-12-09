На Донбасі загинув молодий військовий: ім’я та фото героя

На окупованому Донбасі загинув молодший сержант Дмитро Темний. Проросійські бойовики вбили героя 7 грудня.

У фейсбуці бригада "Чорних Запорожців" повідомила, що життя воїна обірвалося внаслідок обстрілу. Дмитру Темному було лише 28 років.

Важливо: Бойовики обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Командування та особовий склад висловили щирі співчуття рідним та близьким героя.

Непоправна втрата для кожного з нас. Низько схиляємо голови у журбі,

– додали у бригаді.

Зауважимо, 7 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. Бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, загинув один захисник, а ще троє – отримали травми.

Напередодні окупанти повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова. Що відомо про військового – читайте тут.



Окуповані РФ території Донбасу / інфографіка 24 каналу