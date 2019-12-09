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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      На Донбассе погиб молодой военный: имя и фото героя

      195 Читати новину українською
      Дмитрий Темный погиб 7 декабря / facebook.com/72.brigade.best

      На оккупированном Донбассе погиб младший сержант Дмитрий Темный. Пророссийские боевики убили героя 7 декабря.

      В фейсбуке бригада "Черных Запорожцев" сообщила, что жизнь воина оборвалась вследствие обстрела. Дмитрию Темному было всего 28 лет.

      Важно: Боевики обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

      Командование и личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким героя.

      Невосполнимая потеря для каждого из нас. Низко склоняем головы в печали,
      – добавили в бригаде.

      Отметим, 7 декабря российские оккупационные войска вновь обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. Боевики 10 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, погиб один защитник, а еще трое – получили травмы.

      Накануне оккупанты вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова. Что известно о военном – читайте здесь.

       

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные РФ территории Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Новости Украины Жертвы Новости России Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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