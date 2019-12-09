На Донбассе погиб молодой военный: имя и фото героя

На оккупированном Донбассе погиб младший сержант Дмитрий Темный. Пророссийские боевики убили героя 7 декабря.

В фейсбуке бригада "Черных Запорожцев" сообщила, что жизнь воина оборвалась вследствие обстрела. Дмитрию Темному было всего 28 лет.

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Командование и личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким героя.

Невосполнимая потеря для каждого из нас. Низко склоняем головы в печали,

– добавили в бригаде.

Отметим, 7 декабря российские оккупационные войска вновь обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. Боевики 10 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, погиб один защитник, а еще трое – получили травмы.

Накануне оккупанты вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова. Что известно о военном – читайте здесь.



Оккупированные РФ территории Донбасса / инфографика 24 канала