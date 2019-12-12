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      На Донбасі загинув молодий військовий з Хмельниччини: фото

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      На Донбасі загинув український військовий Андрій Дзюба / Колаж 24 каналу

      26-річний військовий Андрій Дзюба загинув ввечері 11 грудня під час виконання службових обов'язків у зоні ООС на Донбасі.

      Чоловік служив у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є".

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      Координатор центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталя Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години вечора у середу.

      Загинув під час виконання службових обов’язків в районі Новотроєцького Донецької області. В Андрія залишилася дружина та донька, якій ще немає року,
      – розповіла Дзекар.

      Військовий був родом з селища Стара Синява, що на Хмельниччині.


      Загиблий на Донбасі Андрій Дзюба / фото "Є"

      До слова, штаб ООС у зведенні про ситуацію на Донбасі за 11 грудня не повідомляв про загиблих, лише про постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів окупантів двоє бійців отримали поранення.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Новини Хмельницького Збройні сили України
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