На Донбасі загинув молодий військовий з Хмельниччини: фото

26-річний військовий Андрій Дзюба загинув ввечері 11 грудня під час виконання службових обов'язків у зоні ООС на Донбасі.

Чоловік служив у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є".

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Координатор центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталя Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години вечора у середу.

Загинув під час виконання службових обов’язків в районі Новотроєцького Донецької області. В Андрія залишилася дружина та донька, якій ще немає року,

– розповіла Дзекар.

Військовий був родом з селища Стара Синява, що на Хмельниччині.



Загиблий на Донбасі Андрій Дзюба / фото "Є"

До слова, штаб ООС у зведенні про ситуацію на Донбасі за 11 грудня не повідомляв про загиблих, лише про постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів окупантів двоє бійців отримали поранення.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу