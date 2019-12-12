На Донбассе погиб молодой военный из Хмельницкой области: фото

26-летний военный Андрей Дзюба погиб вечером 11 декабря во время выполнения служебных обязанностей в зоне ООС на Донбассе.

Мужчина служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, сообщает хмельницкое издание "Є".

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Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар уточнила, что боец погиб около 22 часов вечера в среду.

Погиб во время выполнения служебных обязанностей в районе Новотроицкого Донецкой области. У Андрея осталась жена и дочка, которой еще нет года,

– рассказала Дзекар.

Военный был родом из поселка Старая Синява, что на Хмельнитчине.



Погибший в Донбассе Андрей Дзюба / фото "Є"

К слову, штаб ООС в сводке о ситуации на Донбассе за 11 декабря не сообщал о погибших, лишь о пострадавших. В частности, в результате вражеских обстрелов оккупантов двое бойцов получили ранения.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала