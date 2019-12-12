Росія не виконує "нормандські" зобов’язання про припинення вогню на Донбасі, – штаб ООС

Росія не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню на Донбасі, відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції. Так, протягом 11 грудня проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів на Донбасі. Внаслідок цього 2 українських військових зазнали поранень.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС. До теми: Повне припинення вогню на Донбасі: військовий назвав два кроки Де і з якої зброї вели обстріли бойовики на Донбасі: біля Новомихайлівки окупанти гатили з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського та Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік від Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського та біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. З початку доби 12 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з української сторони немає.

Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу