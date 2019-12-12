08:09
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Росія не виконує "нормандські" зобов’язання про припинення вогню на Донбасі, – штаб ООС

      141 Читать новость на русском
      Бойовики продовжують вести обстріли на Донбасі / enigma.club

      Росія не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню на Донбасі, відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції. Так, протягом 11 грудня проросійські бойовики здійснили 10 обстрілів на Донбасі. Внаслідок цього 2 українських військових зазнали поранень.

      Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.

      До теми: Повне припинення вогню на Донбасі: військовий назвав два кроки

      Де і з якої зброї вели обстріли бойовики на Донбасі:

      • біля Новомихайлівки окупанти гатили з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік від Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;
      • біля Лебединського та Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік від Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Кримського та біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      З початку доби 12 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з української сторони немає.

      карта окупованого Донбасу мапа окуповані території Донбас ОРДЛО карта
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

      У "Слузі народу" відреагували на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі
      сьогодні
      3470
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Перемир'я Нормандська зустріч 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:20 Смертельні та шокуючі: найгучніші ДТП у 2019 році
      Світлана Попова 928
      сьогодні , 00:30 Провал Путина в Париже: президент РФ показал свою слабость
      Іван Яковина 2513
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      247
      11 грудня , 22:00 Второго СССР не будет, или На разрушении империю не построить
      Блог Медіа 1307
      11 грудня , 21:51 "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео
      Вісент Луїс 3405
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук