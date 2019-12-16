Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

За первую половину декабря оккупанты понесли потери в количестве 44 воинов. За это же время Объединенные силы понесли 20 потерь, среди которых 9 украинских военных погибли.

Из 44 потерь боевиков 22 террориста было ликвидировано. Еще 22 травмированы, сообщает штаб ООС.

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Кто из украинских военных погиб в декабре

нацгвардеец Сергей Михальчук (21 год) – 14 декабря во время артиллерийской атаки прикрыл своим телом своего собрата;

пехотинец Андрей Дзюба (26 лет) – 11 декабря погиб при выполнении боевого задания;

воин механизированной бригады Андрей Войтович (29 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

младший сержант Виктор Прусский (49 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

старший сержант Сергей Сирота (22 года) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота вместе погибли от взрыва, который произошел в результате вражеского обстрела.

"Черный запорожец" Дмитрий Темный (28 лет) – 7 декабря погиб в результате вражеского обстрела;

спецназовец СБУ Денис Волочаев – 1 декабря погиб от вражеского обстрела;

спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов – 1 декабря погиб от вражеского обстрела.

Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов были снайперами спецподразделения "Альфа", работали в особо тяжелой точке для снайперов, где им противостояли боевики с новейшим оборудованием слежения.

В период с 1 до 15 декабря еще 12 украинских военных получили боевых ранений.