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      Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

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      В первой половине декабря на Донбассе погибли 8 украинских военных, еще 12 – ранены / politeka.net

      За первую половину декабря оккупанты понесли потери в количестве 44 воинов. За это же время Объединенные силы понесли 20 потерь, среди которых 9 украинских военных погибли.

      Из 44 потерь боевиков 22 террориста было ликвидировано. Еще 22 травмированы, сообщает штаб ООС.

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      Кто из украинских военных погиб в декабре

      • нацгвардеец Сергей Михальчук (21 год) – 14 декабря во время артиллерийской атаки прикрыл своим телом своего собрата;
      • пехотинец Андрей Дзюба (26 лет) – 11 декабря погиб при выполнении боевого задания;
      • воин механизированной бригады Андрей Войтович (29 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;
      • младший сержант Виктор Прусский (49 лет) – 9 декабря погиб в результате подрыва;
      • старший сержант Сергей Сирота (22 года) – 9 декабря погиб в результате подрыва;

      Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота вместе погибли от взрыва, который произошел в результате вражеского обстрела.

      • "Черный запорожец" Дмитрий Темный (28 лет) – 7 декабря погиб в результате вражеского обстрела;
      • спецназовец СБУ Денис Волочаев – 1 декабря погиб от вражеского обстрела;
      • спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов – 1 декабря погиб от вражеского обстрела.

      Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов были снайперами спецподразделения "Альфа", работали в особо тяжелой точке для снайперов, где им противостояли боевики с новейшим оборудованием слежения.

      В период с 1 до 15 декабря еще 12 украинских военных получили боевых ранений.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе Постраждалі Жертвы Нацгвардія Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины
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