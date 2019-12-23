На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего
Во время перестрелки с пророссийскими боевиками на Донбассе погиб 29-летний боец 93-й механизированной бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Парень родом из Каменского, что в Днепропетровской области, у него осталась мама.
О гибели своего бойца сообщила бригада Холодный Яр.
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Герман Соловьев был механиком-водителем, а из-за своего высокого роста получил позывной "Маяк". Он проживал в Днепре.
Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель с золотыми руками. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря,
– так охарактеризовали погибшего воина его собратья.
К бригаде Холодный Яр он присоединился, когда ее бойцы вышли на Донецкую область, и вместе с ней воевал в Верхнеторецком. В вооруженных силах с сентября 2018 года.
Герман Соловьев уже десятый погибший воин Объединенных сил только в декабре 2019 года.
Погибший военный Герман Соловьев: смотрите фото
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