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      На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего

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      На Донбассе погиб 29-летний военный Герман Соловьев / Коллаж 24 канала

      Во время перестрелки с пророссийскими боевиками на Донбассе погиб 29-летний боец 93-й механизированной бригады Холодный Яр Герман Соловьев. Парень родом из Каменского, что в Днепропетровской области, у него осталась мама.

      О гибели своего бойца сообщила бригада Холодный Яр.

      Важно! Потери Украины и боевиков на Донбассе в декабре: цифры и имена погибших

      Герман Соловьев был механиком-водителем, а из-за своего высокого роста получил позывной "Маяк". Он проживал в Днепре.

      Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель с золотыми руками. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря,
      – так охарактеризовали погибшего воина его собратья.

      К бригаде Холодный Яр он присоединился, когда ее бойцы вышли на Донецкую область, и вместе с ней воевал в Верхнеторецком. В вооруженных силах с сентября 2018 года.

      Герман Соловьев уже десятый погибший воин Объединенных сил только в декабре 2019 года.

      Погибший военный Герман Соловьев: смотрите фото

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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