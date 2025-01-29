В селе Конотопе Куявско-Поморского воеводства в Польше начали строительство памятника Девы Мари, который будет выше знаменитой статуи Христа Царя из Свебодзина и даже статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wirtalny Toruń.

Смотрите также Укрзализныця поднимает цены билетов на международные поезда: Польша тоже в списке направлений

Не только благодарность, но и туристическая аттракция

Статуя будет более 55 метров высотой и будет состоять из 15-метровой основы в форме короны и более 40-метровой статуи Девы Марии.

Инициатором такого строительства является один из самых богатых людей Польши, владелец компании Boryszew, миллиардер Роман Каркосик вместе с женой. Он так же и профинансирует этот проект.

По словам предпринимателя, статуя должна стать не только знаком благодарности, но и туристической достопримечательностью. Работы должны закончить в середине 2026 года.

74-летний Роман Каркосик является одним из самых богатых поляков. Его состояние оценивается в 3,06 миллиарда злотых. Каркосик – предприниматель и инвестор на фондовом рынке, он является владельцем металлургической группы Alchemia, финансовой группы Boryszew и крупнейшего польского производителя плоского проката из алюминия Impexmetal.